Украинский певец поехал в Курскую область и показал красноречивое фото
Украинский исполнитель, участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан (настоящее имя - Юрий Толоконников), который после начала полномасштабного вторжения пошел на фронт, показал фото из Курской области, что в РФ.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего Славы Демина рассказывает об этом подробнее.
Служба Тамерлана
В переписке с ведущим военнослужащий поделился красноречивым фото, сделанным в той местности, которую контролируют наши защитники. Демин, как можно заметить, обнародовал на своей странице скриншот их диалога, где виден соответствующий кадр.
Тамерлан позировал возле дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.
"Я так и знал, что ты уклонист и выехал за границу", - пошутил в ответ на снимок Слава.
"Я по "Шляху" как волонтер", - ответил ему Тамерлан.
Тамерлан показался в Курской области (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)
Что известно о службе артиста
Сменить микрофон на оружие он решил еще в начале полномасштабного российского вторжения в нашу страну. Однако в сети мужчина появляется не так часто, поэтому о его службе известно не слишком много.
Ранее он признавался, что не пожалел о своем выборе стать военным. Артис размышляет над тем, нужно ли ему в дальнейшем возвращаться на сцену, ведь сейчас все его основные усилия направлены на развитие военной карьеры и защиту родной земли от захватчиков.
К слову, после того как Тамерлан ушел на службу, музыкальной группой начала заниматься его избранница Алена Омаргалиева. Она также рассказывала, что ее возлюбленный выполняет боевые задания и специализируется по теме БПЛА.
Исполнитель, как известно, начал свою службу как доброволец ВСУ, а перед этим присоединялся к рядам территориальной обороны.
Пара воспитывает сына Тимура (Фото: instagram.com/tamerlan_alena)
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