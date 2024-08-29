Украинский певец поехал в Курскую область и показал красноречивое фото

Украинский исполнитель, участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан (настоящее имя - Юрий Толоконников), который после начала полномасштабного вторжения пошел на фронт, показал фото из Курской области, что в РФ.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего Славы Демина рассказывает об этом подробнее.

Служба Тамерлана

В переписке с ведущим военнослужащий поделился красноречивым фото, сделанным в той местности, которую контролируют наши защитники. Демин, как можно заметить, обнародовал на своей странице скриншот их диалога, где виден соответствующий кадр.

Тамерлан позировал возле дорожного знака с названиями трех российских населенных пунктов: Дьяконово, Рыльск и Суджа.

"Я так и знал, что ты уклонист и выехал за границу", - пошутил в ответ на снимок Слава.

"Я по "Шляху" как волонтер", - ответил ему Тамерлан.

Тамерлан показался в Курской области (Фото: instagram.com/stories/slavademin_official)

Что известно о службе артиста

Сменить микрофон на оружие он решил еще в начале полномасштабного российского вторжения в нашу страну. Однако в сети мужчина появляется не так часто, поэтому о его службе известно не слишком много.

Ранее он признавался, что не пожалел о своем выборе стать военным. Артис размышляет над тем, нужно ли ему в дальнейшем возвращаться на сцену, ведь сейчас все его основные усилия направлены на развитие военной карьеры и защиту родной земли от захватчиков.

К слову, после того как Тамерлан ушел на службу, музыкальной группой начала заниматься его избранница Алена Омаргалиева. Она также рассказывала, что ее возлюбленный выполняет боевые задания и специализируется по теме БПЛА.

Исполнитель, как известно, начал свою службу как доброволец ВСУ, а перед этим присоединялся к рядам территориальной обороны.

Пара воспитывает сына Тимура (Фото: instagram.com/tamerlan_alena)