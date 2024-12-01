Мишель Андраде неожиданно позвонила Потапу: как он отреагировал

Украинская певица Мишель Андраде впервые назвала причину, из-за чего на нее обижен Потап. Также она попыталась позвонить рэперу, который, как известно, заблокировал исполнительницу в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-канала Okay Eva.

Так, по словам артистки, они с Потапом поссорились в тот период, когда она была ведущей тревел-шоу "Орел на решка". Уже тогда Мишель поняла, что они теряют связь.

"Мы создавали песни из моих личных историй, а тут решили собраться на студии. Но у меня был полет и мы не могли сконектироваться. Я говорю: "Дай мне эту песню, я буду в самолете что-то придумывать, мелодию или прикольные хуки". Этого не произошло. Я пришла на студию, и он показал песню. Она мне совсем не зашла", - сказала исполнительница.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

В конце концов Андраде набралась смелости и сказала Потапу все, что думает.

"Леша, я не буду это петь. У меня нет времени. Эта песня не обо мне. Давай создавать что-то классное", - процитировала себя знаменитость.

"Я понимаю, что человек, который 10 лет делает хиты... Конечно, что я задела его эго и это нормально. После этого мы больше не работали вместе. Я продолжила быть в "MOЗGI" и работать с Ирой, но он уже не был настолько вовлечен в мое творчество", - поделилась артистка.

Впоследствии продюсер заблокировал Мишель в соцсетях и они больше не общались.

"Когда мы впервые увиделись после ссоры на премии, я очень волновалась. Он такой: "Привет, Майкл". И все. Мы уже супер дистанционно разговаривали и потеряли связь", - рассказала звезда.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Сейчас, говорит певица, она даже не думает о нем, только когда у нее спрашивают в интервью что-то.

"У меня к нему нейтральное отношение. Я много работала над собой через психологию и медитации. Проработав моменты с Потапом, я могу работать, отстаивать свои границы, доверять другим людям творчество и свое будущее", - призналась Андраде.

"Если бы я имела тогда мозги, которые сейчас есть у меня, мы бы нашли общий язык и сделали проект. У меня просто был детский максимализм: «Я не хочу этого делать, они меня не понимают", - добавила она.

Звонок Потапу

В конце выпуска Мишель решила сломать многолетнее молчание и связаться со своим бывшим продюсером Потапом. Это произошло во время игры "Вопрос или действие". Задание было непростым: артистка должна была попросить Потапа рассказать анекдот, чтобы поднять настроение.

Ситуация вызвала настоящее напряжение в студии, ведь после длительного конфликта они не общались три года, а сама Андраде была заблокирована в соцсетях продюсера.

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На звонок рэпер не ответил, однако звезда не растерялась и решила написать ему в Viber.

"Леша, привет! У меня плохое настроение, расскажи анекдот!", - написала певица.

На данный момент, как именно отреагировал Потап, остается загадкой, но поклонники уже успели оценить смелость и юмор Андраде.