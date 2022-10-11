Украинский бренд TTSWTRS впал в скандал из-за "российско-украинских" кед

Знаменитый украинский бренд TTSWTRS попал в громкий скандал из-за новых кедов, созданных в коллаборации с американским брендом Vans. Украинцы выпустили обувь с надписью на русском языке, а в релизе отметили, что текст на украинском языке.

Больше всего TTSWTRS прославился своими боди телесного цвета, на которые нанесена принт-имитация татуировки. Теперь они решили пойти дальше и выпускать обувь, но что-то пошло не так.

Фото: Те самые боди, о которых мечтают все (instagram.com/ttswtrs)

Детали скандала

"Украинский бренд TTSWTRS презентовал свою коллабу с Vans, где единственная надпись на кедах, которые будут продаваться по всему миру, выполнена на русском языке. Но погодите, это еще не все. В пресс-релизе почему-то коммуницируется, что текст на украинском. Это какой-то сюр", - написала Наталья Чуловская, ментор украинских брендов, общественный деятель.

Что ответили в TTSWTRS

Бренд выпустил пресс-релиз, в котором отреагировал на скандал, отметив, что TTSWTRS – был и будет украинским. Коллаборация берет начало еще в 2019 году, а кеды произвели еще до 24 февраля.

К тому же команда TTSWTRS "выросла с русским языком", и "коллекция посвящена воспоминаниям".

Теперь же они приступили к "новому разделу, посвященному только Украине", а часть выручки от продажи обуви задонатят в фонд "Повернись живим".

Для справки

TTSWTRS (tattoosweaters) – бренд одежды, основанный в Украине в 2013-м дизайнером Анной Осмехиной. Коллекции создаются в сотрудничестве с художниками, фотографами и мастерами татуировки.

Основная идея бренда – это создание одежды, как второй кожи. Дизайнеры вдохновляются татуировками и восприятием тела как оно есть.

Ники Минаж, Винни Харлоу, Кортни Кардашян, Ирина Шейк, Уиллоу Смит, Граймс и другие знаменитости одеваются в TTSWTRS.

Производство расположено в Киеве и состоит из завода и двух цехов. Бренд представлен в 11 странах.

Vans – американский производитель обуви основанный в 1966 году в городе Сайпресс, Калифорния, также под этим брендом выпускают футболки, толстовки, бейсболки и другую одежду и аксессуары.