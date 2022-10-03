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"Успішного навчання на мовє": киевская автошкола попала в громкий скандал

Новина українською →
Київ, Понедельник 03 октября 2022 18:32
"Успішного навчання на мовє": киевская автошкола попала в громкий скандал Автошкола в Киеве попала в языковой скандал (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В одном из филиалов киевской автошколы произошел неприятный инцидент. В школе заявили будущему водителю, что обучение проходит на русском языке. В ответ на возмущение, администратор пожелала ему удачи.

Детали скандала рассказал Олег Тверд на своей странице в Facebook.

Как сообщил Олег, он записался на курсы по вождению в "Автошколу МАГ", в один из киевских филиалов. При общении с администраторами школы, он выяснил, что обучение проводится на русском языке.

В ответ на его возмущение, администратор написала ему:

"Моя речь не мешала с первых дней войны остаться, волонтерить и помогать. А не драть за*дницу и топить за мову, сбежав на запад. Это просто комментарий от директора школы. А у вас звісно є вибір. Успішного навчання на мове".

Украинца такой комментарий очень возмутил, и он решил оставить жалобу о нарушении прав потребителя на сайте Уполномоченного по защите украинского языка.

&quot;Успішного навчання на мовє&quot;: киевская автошкола попала в громкий скандал

Скриншот

Позже он сообщил, что с ним связалась директорка школы по имени Ирина и извинилась.

"Звонила ко мне Ирина - она директорка филиала школы на Печерске. Извинилась за свои слова. Также мне написала менеджерка другого филиала школы, извинилась за свою коллегу и предложила обучаться у нее - писала на украинском", - написал Олег.

У этой автошколы есть несколько филиалов в Киеве и у каждого своя страница в социальных сетях. Украинцы начали писать комментарии практически на всех страницах школы.

Однако преподаватели извинялись за свою коллегу и подчеркивали, что обучение в автошколе ведется исключительно на украинском языке.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Ровно разгорелся скандал из-за билетов в филармонию.

А также мы рассказывали о том, что гендиректор Yakaboo неудачно пошутил о женщинах и лишился работы.

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