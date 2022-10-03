Когда ностальгируешь по СССР: "советский" скандал в филармонии Ровно получил продолжение

В Ровно разгорелся скандал из-за билетов в филармонию. Один из пользователей обратил внимание, что в кассе до сих пор выдают билеты образца времен СССР и на русском языке.

Об этом юрист Валентин Дупак рассказал на своей странице в Facebook.

Валентин Дупак опубликовал на своей странице фотографию билетов в Ровенскую областную филармонию. По снимку можно увидеть, что билеты - образца советских времен и напечатаны на русском языке.

"Когда ностальгируешь за советским союзом. Желаешь вспомнить свою юность и "Жовтень" - приди на открытие сезона в Ровенскую областную филармонию. Взгляд на билет - как будто машина времени вернет тебя в прошлое. За 300 гривен с человека могли бы и на принтере нормальные билеты государственным языком напечатать", - написал он в сети.

Фото: Валентин Дупак

Что ответили в Ровенской областной филармонии

Администрации филармонии отреагировала на претензии пользователя и написала ему ответ в комментариях.

"Использование билетов старого образца, которые остались на учете филармонии - грубая недоработка концертного отдела филармонии. Администрация Ровенской областной филармонии приносит свои извинения перед слушателями и общественностью, и оперативно исправит ситуацию. Билеты нового образца уже есть в наличии", - сказано в сообщении.