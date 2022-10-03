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Когда ностальгируешь по СССР: "советский" скандал в филармонии Ровно получил продолжение

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Рівне, Понедельник 03 октября 2022 17:37
Когда ностальгируешь по СССР: "советский" скандал в филармонии Ровно получил продолжение В Ровно разгорелся скандал из-за билетов в филармонию (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Ровно разгорелся скандал из-за билетов в филармонию. Один из пользователей обратил внимание, что в кассе до сих пор выдают билеты образца времен СССР и на русском языке.

Об этом юрист Валентин Дупак рассказал на своей странице в Facebook.

Валентин Дупак опубликовал на своей странице фотографию билетов в Ровенскую областную филармонию. По снимку можно увидеть, что билеты - образца советских времен и напечатаны на русском языке.

"Когда ностальгируешь за советским союзом. Желаешь вспомнить свою юность и "Жовтень" - приди на открытие сезона в Ровенскую областную филармонию. Взгляд на билет - как будто машина времени вернет тебя в прошлое. За 300 гривен с человека могли бы и на принтере нормальные билеты государственным языком напечатать", - написал он в сети.

Когда ностальгируешь по СССР: &quot;советский&quot; скандал в филармонии Ровно получил продолжение

Фото: Валентин Дупак

Что ответили в Ровенской областной филармонии

Администрации филармонии отреагировала на претензии пользователя и написала ему ответ в комментариях.

"Использование билетов старого образца, которые остались на учете филармонии - грубая недоработка концертного отдела филармонии. Администрация Ровенской областной филармонии приносит свои извинения перед слушателями и общественностью, и оперативно исправит ситуацию. Билеты нового образца уже есть в наличии", - сказано в сообщении.

Кстати, ранее мы писали о том, в одной из языковых школ Днепра разгорелся жуткий скандал.

А еще рассказывали о том, что Укрзализныцю обвинили в том, что она больше не любит собак.

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