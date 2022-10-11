Український бренд TTSWTRS вляпався в скандал через "російсько-українські" кеди

Знаменитий український бренд TTSWTRS потрапив у гучний скандал через нові кеди, створені в колаборації з американським брендом Vans. Українці випустили взуття з написом російською мовою, а в релізі зазначили, що текст українською мовою.

Найбільше TTSWTRS прославився своїми боді тілесного кольору, на які нанесено принт-імітацію татуювання. Тепер вони вирішили піти далі і випускати взуття, але щось пішло не так.

Фото: Ті самі боді, про які мріють всі (instagram.com/ttswtrs)

Деталі скандалу

"Український бренд TTSWTRS презентував свою колабу з Vans, де єдиний напис на кедах, що продаватимуться по всьому світу, виконано російською мовою. Але стривайте, це ще не все. В прес-релізі чомусь комунікується, що текст українською. Це якийсь сюр", написала Наталія Чуловська, менторка українських брендів, громадська діячка.

Що відповіли у TTSWTRS

Бренд випустив прес-реліз, в якому відреагував на скандал, зазначивши, що TTSWTRS - був є і буде українським. Колаборація бере початок ще в 2019-му році, а кеди виробили ще до 24-го лютого.

До того ж команда TTSWTRS "виросла з російською мовою", і "колекція присвячена спогадам".

Тепер же вони розпочали "новий розділ, присвячений лише Україні", а частину виручки від продажу взуття задонатять у фонд "Повернись живим".

Для довідки

TTSWTRS (tattoosweaters) - бренд одягу, започаткований в Україні в 2013-му дизайнеркою Анною Осмехиною. Колекції створюються у співпраці з художниками, фотографами та майстрами татуювання.

Основна ідея бренду - це створення одягу, як другої шкіри. Дизайнери надихаються татуюваннями і сприйняттям тіла як воно є.

Нікі Мінаж, Вінні Гарлоу, Кортні Кардашян, Ірина Шейк, Віллоу Сміт, Граймс та інші знаменитості одягаються у TTSWTRS.

Виробництво розташоване у Києві, і складається із заводу та двох цехів. Бренд представлений в 11 країнах.

Vans - американський виробник взуття заснований в 1966 році в місті Сайпрес, Каліфорнія, також під цим брендом випускають футболки, толстовки, бейсболки та інший одяг та аксесуари.