Украинский актер объяснил, почему его не взяли на фронт

Украинский актер и музыкант Михаил Кукуюк заявил, что он и его коллеги из Национального академического драматического театра имени Ивана Франко получили повестки в военкомат. Однако в ВСУ знаменитость не взяли.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для OBOZ.UA.

Почему Михаила Кукуюка не взяли на фронт

По словам звезды "Свингеров", он не может идти воевать из-за проблем со здоровьем.

Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

"Когда нам в театр пришли повестки, пошли с ребятами становиться на учет. Меня не взяли - испорченное глазное дно, астигматизм наслоился. Сейчас все время думаю, где могу пригодиться. Знаю театры, где работники пошли сразу на курсы психиатрии военной. Сейчас это нужно, потому что приходят с фронта военные, которые выгорели из-за контузии и пережитого шока", - поделился актер.

Михаил добавил, что первую операцию на глазах ему делали в Москве, где в то время работал его отчим.

Артист отметил, что это как раз был период бандитских группировок. Он вспомнил, как к нему прицепились "гопники" из Казани, о которых и сняли российский пропагандистский сериал "Слово пацана".

Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

"Россияне сейчас сделали новый сериал. Я помню этих казанских, сталкивался с ними лично. Дело в том, что мне первую операцию на глазах делали в Москве. И ко мне на Киевском вокзале, когда ехал домой, они прицепились - это страшные люди. Но немного испугались, потому что у меня после операции глаз был сильно надутый, ушли прочь", - рассказал Кукуюк.

"Вместо того, чтобы думать об автономии - бороться за отделение Татарстана от России - вся их победа и мужество пошли на то, чтобы бить морды. В Москву поехать - выбивать деньги на вокзалах. Вот все, что могут. А между тем у них в них на земле лежит вся таблица Менделеева, могут жить роскошно, а они кормят Москву", - добавил артист.

Михаил Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

Для справки

Михаил Кукуюк - популярный украинский актер театра и кино, который сегодня активно презентует публике другие свои выдающиеся таланты, в частности - поэта и музыканта.

Он также является фронтменом рок-группы Кука и Банда.

Зрителям Михаил знаком благодаря ролям в таких фильмах и сериалах, как "Топтун", "Свингеры", "Папик", "Наши котики", "Свидание в Вегасе", "Теория зла", "Новая жизнь Василисы Павловны" и других.