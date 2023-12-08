Известный украинский певец заявил о готовности защищать Украину на передовой: "Прошел комиссию"

Украинский певец Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Positiff, заявил, что готов защищать Украину на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для издания УНИАН.

Positiff готов уйти на фронт

По словам артиста, он еще в начале полномасштабного вторжения пошел в местную терроборону.

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

Однако там сказали, что ему лучше заниматься творчеством.

"Потом мы поехали в Хмельницкую область принимать меры для детей-переселенцев. Уже там я пошел в местный военкомат и прошел комиссию. У меня есть документ, что я стою на учете", - поделился Алексей.

Бывший солист группы "Время и стекло" отметил, что обязательно поедет на фронт, если его призовут.

Positiff (фото: instagram.com/positiff)

"Я был на полигонах и уже более-менее обучен собирать автомат и стрелять. Всем советую все-таки пройти полную военную подготовку - сейчас нужно быть готовым ко всему", - добавил он.

К слову, Алексей Завгородний после начала полномасштабного вторжения активно занялся волонтерством.

Артист выступает для детей-переселенцев, а также принимает участие в благотворительных концертах для украинских защитников.