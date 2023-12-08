Российский бандитский сериал зомбирует украинскую молодежь. Минкульт призывает не популяризировать "Слово пацана"

Министерство культуры и информационной политики Украины отреагировало на популярность российского пропагандистского сериала о казанских бандах 1980-х годов "Слово пацана" в украинском медиапространстве. Лидеров мнений, продолжающих распространять враждебный контент, призвали прекратить "подыгрывать оккупантам".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Минкульта.

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В публикации отметили, что сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессорке, содержит враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо.

Минкульт объяснил, что не так со "Словом пацана" (фото: instagram.com/mkip_ukraine)

В публикации отметили, что сериал российского производства, который прямо распространяет насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору, содержит враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже внес 22 российских медиасервиса в список аудиовизуальных медиасервисов по заказу и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора как те, которые не могут транслироваться в Украине.

"Подчеркиваем, что для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно - подростков", - обратились к украинцам в Минкульт.

"Слово пацана" (фото: кадр из сериала)

В который раз досталось и блогерам, которые продолжают продвижение враждебного контента, "и сознательно или бессознательно подыгрывают оккупантам".

Ведь потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии России. Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди - и военные, и гражданские.

В заключение авторы публикации призвали людей поддерживать украинских кинематографистов, многие из которых отмечены на международных кинофестивалях, в частности в Каннах и Венецианском кинофестивале.

"Помним, что, пуская российский контент в наше информационное пространство, - мы проигрываем. Наша большая победа состоит из небольших выборов в пользу Украины", - подытожили в сообщении.