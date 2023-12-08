Український актор пояснив, чому його не взяли на фронт
Український актор та музикант Михайло Кукуюк заявив, що він та його колеги з Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка отримали повістки до військкомату. Однак у ЗСУ знаменитість не взяли.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для OBOZ.UA.
Чому Михайла Кукуюка не взяли на фронт
За словами зірки "Свінгерів", він не може йти воювати через проблеми зі здоров’ям.
Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)
"Коли нам у театр прийшли повістки, пішли з хлопцями ставати на облік. Мене не взяли - зіпсоване очне дно, астигматизм нашарувався. Нині весь час думаю, де можу знадобитися. Знаю театри, де працівники пішли одразу на курси психіатрії військової. Зараз це потрібно, бо приходять з фронту військові, які вигоріли через контузії та пережитий шок", - поділився актор.
Михайло додав, що першу операцію на очах йому робили у Москві, де у той час працював його вітчим.
Артист зазначив, що це якраз був період бандитських угрупувань. Він згадав, як до нього причепилися "гопники" з Казані, про яких і зняли російський пропагандистський серіал "Слово пацана".
Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)
"Росіяни зараз зробили новий серіал. Я пам’ятаю цих казанських, стикався з ними особисто. Справа в тому, що мені першу операцію на очах робили в Москві. І до мене на Київському вокзалі, коли їхав додому, вони причепилися - це страшні люди. Але трохи злякалися, бо в мене після операції око було сильно надуте, пішли геть", - розповів Кукуюк.
"Замість того, щоб думати про автономію - боротися за відокремлення Татарстану від Росії - вся їхня звитяга та мужність пішла на те, щоб бити морди. У Москву поїхати - вибивати гроші на вокзалах. Оце все, що можуть. А тим часом у них в землі лежить вся таблиця Менделєєва, можуть жити розкошуючи, а вони годують Москву", - додав артист.
Михайло Кукуюк (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)
Для довідки
Михайло Кукуюк - популярний український актор театру і кіно, який сьогодні активно презентує публіці інші свої видатні таланти, зокрема - поета й музиканта.
Він також є є фронтменом рок-гурту Кука Та Банда.
Глядачам Михайло знайомий завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Топтун", "Свінгери", "Папік", "Наші котики", "Побачення у Вегасі", "Теорія зла", "Нове життя Василини Павлівни" та інших.
Нещодавно ми розповідали, що відомий український співак заявив про готовність захищати Україну на передовій.
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