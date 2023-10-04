В украинских магазинах выросли цены на яйца: во сколько сейчас обойдется десяток

В Украине началось подорожание одного из главных продуктов - яиц. В начале октября десяток яиц первой категории стоит на 6 грн дороже, чем в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные " Минфина ".

Как изменились цены

В сентябре 10 яиц (С1) "Квочка" в фирменной упаковке стоили 47, 33 грн, "Ясенсвіт" - 48,72 грн.

В то время как по состоянию на 4 октября цены на яйца "Квочка" выросли до 53,80 грн, а "Ясенсвіт" до 51,47 грн за 10 шт.

Добавим, что цены на продукт в каждом магазине разные.

Цены на яйца в Украине (скриншот: index.minfin.com.ua)

Какие цены в супермаркетах

Дороже всего брендированные яйца стоят в супермаркете "АТБ" - 54,80 грн, тогда как обычные - 43 грн за 10 шт.

Цена на яйца в "АТБ" (фото: скриншот)

Чуть меньше стоят яйца в популярных супермаркетах "Novus" - 53,99 грн, "Varus" - 50,90 грн и "Auchan" - 50,40 грн.

Цена на яйца в "Varus" (фото: скриншот)

Цена на яйца в "Novus" (фото: скриншот)

Цена на яйца в "Auchan" (фото: скриншот)

Что будет с ценами дальше

Финансово-экономический обозреватель Богдан Слуцкий предупреждал, что в течение следующих двух кварталов (с середины осени-2023 по середину весны-2024) стоимость куриных яиц может вырасти на 25-30%.

Поэтому до конца года десяток яиц обойдется не менее 52 грн за 10 шт, а максимум - 80 грн.

Это произойдет из-за стремительного повышения цен на энергоносители в течение июля-августа. Поэтому производители вынуждены будут повышать цены на продукцию.