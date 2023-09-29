В украинских магазинах изменились цены на соль: сколько сейчас стоит

К концу сентября в Украине несколько подешевели некоторые продукты. Цена на морскую пищевую соль в течение августа-сентября уменьшилась почти на 50 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта " Минфин ".

Какие сейчас цены

Средняя цена этого продукта в сентябре составляет 31,37 грн/кг, тогда как в прошлом месяце стоимость была 31,81 гривны. В июле в среднем морская пищевая соль стоила 32,91 грн/кг.

Цены на пищевую морскую соль в Украине (скриншот: index.minfin.com.ua)

В популярных украинских супермаркетах цены на морскую соль сейчас таковы:

Varus - 28,80 грн/кг

Megamarket - 37,60 грн/кг

Auchan - 33,70 грн/кг

Novus - 34,99 грн/кг

Цена на соль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)

Цена на соль в Auchan (скриншот: auchan.ua)

Цена на соль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)

Цена на соль в Varus (скриншот: varus.ua)

Что с ценами на сахар и специи

В супермаркетах также изменились и цены на популярные специи, сахар и крупы: