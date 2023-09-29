В украинских магазинах изменились цены на соль: сколько сейчас стоит
К концу сентября в Украине несколько подешевели некоторые продукты. Цена на морскую пищевую соль в течение августа-сентября уменьшилась почти на 50 копеек
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта "Минфин".
Какие сейчас цены
Средняя цена этого продукта в сентябре составляет 31,37 грн/кг, тогда как в прошлом месяце стоимость была 31,81 гривны. В июле в среднем морская пищевая соль стоила 32,91 грн/кг.
Цены на пищевую морскую соль в Украине (скриншот: index.minfin.com.ua)
В популярных украинских супермаркетах цены на морскую соль сейчас таковы:
- Varus - 28,80 грн/кг
- Megamarket - 37,60 грн/кг
- Auchan - 33,70 грн/кг
- Novus - 34,99 грн/кг
Цена на соль в Novus (скриншот: novus.zakaz.ua)
Цена на соль в Auchan (скриншот: auchan.ua)
Цена на соль в Megamarket (скриншот: megamarket.zakaz.ua)
Цена на соль в Varus (скриншот: varus.ua)
Что с ценами на сахар и специи
В супермаркетах также изменились и цены на популярные специи, сахар и крупы:
- сахар кристаллический - 34,40 грн/кг
- перец черный горошек - 15,07 грн/20г
- приправы к шашлыку - 8,21 грн/20г
- гречка - 37,75 грн/кг
- рис длинный - 79,43 грн/кг
- рис круглый - 82,75 грн/кг
- пшено - 33,90 грн/кг
Ранее мы сообщали, что в украинских магазинах на 26% подорожал популярный овощ.
Также мы писали, какие продукты осенью взлетят в цене, а какими товарами не стоит запасаться.