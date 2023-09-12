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В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30%

Украина, Вторник 12 сентября 2023 15:17
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В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30% Как изменятся цены на яйца (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине прогнозируют подорожание яиц. Цены могут повыситься до 30%. Такие резкие изменения связывают с появлением холодов, повышением экспортного спроса и ценами на энергетическом рынке.

Сколько будут стоить яйца - подробнее читайте в материале Styler ниже.

Что говорят специалисты

По мнению финансово-экономического обозревателя Богдана Слуцкого, на подорожание куриных яиц повлияют два фактора.

"Первый - это сезонный фактор, связанный с приходом холодов. Второй - рост объема экспорта яиц на внешний рынок. Украина в январе-августе 2023 года отправила на экспорт 35 тысяч тонн яиц, что на 94,4% больше, чем за такой же период в прошлом году", - рассказывает эксперт.

Он добавляет, что в течение следующих двух кварталов цена на яйца может возрасти на 25-30%.

"Таким образом, средняя стоимость десятка первой категории до конца года может вырасти до около 50-52 гривен, а самой высокой - приблизиться к 80 гривен", - убежден Слуцкий.

Кроме того, стремительное повышение цен на энергоносители в течение июля-августа привело к росту себестоимости производства. Поэтому производители вынуждены будут повышать цены на продукцию.

Сколько сейчас стоят яйца

В АТБ десяток самых дешевых яиц стоит 39,50 гривны, в то же время самые дорогие - почти 53 гривны.

В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30%

Цены на яйца (скриншот: Styler)

В Форе стоимость одного десятка куриных яиц варьируется от 40 до 54 гривен.

В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30%

Цены на яйца (скриншот: Styler)

В торговой сети Novus самые дорогие яйца стоят 64 гривны за 10 штук.

В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30%

Цены на яйца (скриншот: Styler)

А в Varus цена за самые дешевые яйца составляет 45 гривен, а за самые дорогие - 70 гривен.

В Украине подорожают яйца: цены подскочат на 30%

Цены на яйца (скриншот: Styler)

Раньше мы рассказывали, как в Украине изменится стоимость молочных продуктов.

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