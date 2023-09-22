Подорожает практически все. Какие продукты осенью взлетят в цене, а какими товарами не стоит запасаться

В Украине осенью 2023 года подорожает практически все, начиная от хлеба, заканчивая мясом.

Какие продукты подорожают осенью

По словам эксперта, осенью нас ждет подорожание практически всех групп продуктов. К сожалению, подорожает популярный продукт - хлеб.

"Начиная с хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене. Нет качественного зерна 1 и 2-го классов. Чтобы печь хлеб, нужна мука из 1-2 и 3-4 классов зерна. Нехватке поспособствовали негативные погодные условия, а также технологии. В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу - цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", - сообщил Стефанишин.

По его словам, стоимость мяса и птицы тоже вырастет, причина - нехватка ресурса.

"Стоимость мяса однозначно будет расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина - из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта", - уверен Иван Николаевич.

Также он прогнозирует рост цен на молочные продукты.

"По маслу - нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от мировых цен и того же роста экспорта", - рассказал эксперт.

Что в этом сезоне не подорожало

К счастью, в этом году фермеры в Украине собрали хороший урожай овощей. Поэтому цены на эти продукты даже ниже, чем в прошлом году. Упала цена на баклажаны, морковь, лук.

"Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 гривен за килограмм, а в прошлом в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16грн/кг – в этом году 7-8, лук было 23грн - стала 12. Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков", - резюмировал Стефанишин.