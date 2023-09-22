Подорожает практически все. Какие продукты осенью взлетят в цене, а какими товарами не стоит запасаться
В Украине осенью 2023 года подорожает практически все, начиная от хлеба, заканчивая мясом.
Такой прогноз озвучил РБК-Украине (проекту Styler) советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин.
Какие продукты подорожают осенью
По словам эксперта, осенью нас ждет подорожание практически всех групп продуктов. К сожалению, подорожает популярный продукт - хлеб.
"Начиная с хлеба, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене. Нет качественного зерна 1 и 2-го классов. Чтобы печь хлеб, нужна мука из 1-2 и 3-4 классов зерна. Нехватке поспособствовали негативные погодные условия, а также технологии. В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу - цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", - сообщил Стефанишин.
По его словам, стоимость мяса и птицы тоже вырастет, причина - нехватка ресурса.
"Стоимость мяса однозначно будет расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина - из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта", - уверен Иван Николаевич.
Также он прогнозирует рост цен на молочные продукты.
"По маслу - нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от мировых цен и того же роста экспорта", - рассказал эксперт.
Что в этом сезоне не подорожало
К счастью, в этом году фермеры в Украине собрали хороший урожай овощей. Поэтому цены на эти продукты даже ниже, чем в прошлом году. Упала цена на баклажаны, морковь, лук.
"Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 гривен за килограмм, а в прошлом в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16грн/кг – в этом году 7-8, лук было 23грн - стала 12. Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков", - резюмировал Стефанишин.
Ранее мы писали, что в Украине уже скоро взлетят в цене овощи из борщевого набора.
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