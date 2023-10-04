В українських магазинах зросли ціни на яйця: у скільки зараз обійдеться десяток
В Україні розпочалось подорожчання одного з головний продуктів - яєць. На початку жовтня десяток яєць першої категорії коштує на 6 грн дорожче, ніж у вересні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані "Мінфіну".
Як змінились ціни
У вересні 10 яєць (С1) "Квочка" у фірмовому пакуванні коштували 47, 33 грн, "Ясенсвіт" - 48,72 грн.
Тоді як станом на 4 жовтня ціни на яйця "Квочка" зросли до 53,80 грн, а "Ясенсвіт" до 51,47 грн за 10 шт.
Додамо, що ціни на продукт у кожному магазині різні.
Ціни на яйця в Україні (скриншот: index.minfin.com.ua)
Які ціни у супермаркетах
Найдорожче брендовані яйця коштують у супермаркеті "АТБ" - 54,80 грн, тоді як звичайні - 43 грн за 10 шт.
Ціна на яйця в "АТБ" (фото: скриншот)
Трохи менше вартують яйця у популярних супермаркетах "Novus" - 53,99 грн, "Varus" - 50,90 грн та "Auchan" - 50,40 грн.
Ціна на яйця у "Varus" (фото: скриншот)
Ціна на яйця у "Novus" (фото: скриншот)
Ціна на яйця в "Auchan" (фото: скриншот)
Що буде з цінами далі
Фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький попереджав, що протягом наступних двох кварталів (з середини осені-2023 до середини весни-2024) вартість курячих яєць може зрости на 25-30%.
Тому до кінця року десяток яєць коштуватиме щонайменше 52 грн за 10 шт, а максимум - 80 грн.
Це станеться через стрімке підвищення цін на енергоносії протягом липня-серпня. Тому виробники вимушені будуть підвищувати ціни на продукцію.
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