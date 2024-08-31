"Посвящение в студенты": Маричка Падалко показала фото со взрослым сыном

Украинская ведущая Маричка Падалко поделилась в сети общим кадром с сыном Михаилом. Так, известно, что 17-летний парень стал студентом Киево-Могилянской академии.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды рассказывает более подробно, что известно об обучении ее ребенка.

Детали

Парень поступил на специальность "автоматизация компьютерно-интегрированных технологий и робототехника". Ранее Маричка рассказывала, что до начала полномасштабного вторжения ее сыну нравились гуманитарные науки, но потом все изменилось.

"Два года назад мы были уверены, что это будет какая-то гуманитарная специальность, потому что Михаил неоднократно был призером Олимпиад по истории Украины. Его интересовала история, политология. Но в последнее время мнение в семье изменилось", - высказывалась Падалко об учении Михаила.

"Мы вместе решили, что ему нужно сейчас получить какое-то основательное базовое образование, базовые навыки, на которые дальше можно будет добавлять навыки в соответствии с тем, в чем будет нуждаться рынок труда и вообще жизнь в Украине", - добавляла она.

На кадре, который знаменитость опубликовала в блоге, она предстала улыбкой, как и Михаил.

"Посвящение в студенты", - лаконично подписала снимок Маричка, а также оставила геолокацию с отметкой Киево-Могилянской академии.

Падалко показалась с сыном Михаилом (Фото: instagram.com/marichkapadalko)

Кроме того, мама и сын, как можно заметить, пришли на особое событие в вышиванках. Ведущая выбрала черную одежду, декорированную яркими цветами в зоне плеч и на пышных рукавах.

Тогда как теперь уже студент появился в вышитой рубашке темно-зеленого цвета с красивым орнаментом.

В прошлом ведущая также делилась, что ее сын хочет овладеть новыми знаниями, чтобы потом быть полезным для государства, в том числе и в сфере обороны.

Михаил уже стал студентом (Фото: instagram.com/marichkapadalko)

Напомним, в браке с Егором Соболевым, который сейчас служит в ВСУ, Маричка воспитывает также дочерей Марию и Екатерину. В соцсетях селебрити время от времени делится теплыми семейными снимками, иногда показывает общие фото с избранником и рассказывает новости о его военной жизни.

В браке с мужем ведущая воспитывает троих детей (Фото: instagram.com/marichkapadalko)