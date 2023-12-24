Украинские звезды, которые станут родителями в 2024 году

Александра и Екатерина Усики

Боксер Александр Усик и его жена Екатерина ждут четвертого ребенка.

Супруги уже воспитывают троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.

Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в следующем году станет мамой в третий раз.

В начале ноября звезда вместе со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким, устроила гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.

У супругов снова будет девочка.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Иванка Хома

Впервые почувствовать радость материнства готовится блогерша Иванка Хома. Инфлюэнсерша ждет дочь.

Иванка Хома (фото: instagram.com/ivanka_khoma)

Настя Талпа

В 2023 году второй раз станет мамой также блогерша Настя Талпа.

У флористки уже есть дочь Милана от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Талпой.

Сейчас девочка живет с мамой и ее новым мужем, предпринимателем Богданом Скальницким.

Настя Талпа (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Натали Литвин

А звезда соцсетей Наталии Литвин станет мамой впервые. У нее должен родиться сын.

Натали Литвин (фото: instagram.com/natalilytvyn)

PARFENIUK и Симбочка

Ожидают рождения первенца также украинский певец Илья Парфенюк, известный под псевдонимом Parfeniuk, и его невеста, TikTok-блогерша Симбочка.

PARFENIUK и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)