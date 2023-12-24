Українські зірки, які стануть батьками у 2024 році

2023 рік виявився непростим для багатьох зірок у плані особистого життя. Проте, серед них є ті, хто приніс хороші новини своїм шанувальникам. Деякі знаменитості вже стали батьками, тоді як інші тільки готуються до радісної події - появи малюка.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує дізнатись, хто з українських селебріті готується стати татом чи мамою у наступному році.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Катерини Усик, Лілії Ребрик, Іванки Хоми, Насті Талпи, Наталі Литвин, PARFENIUK.
Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина чекають на четверту дитину.
Подружжя вже виховуює трьох дітей: Єлизавету, Кирила та Михайла.
Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик у наступному році стане мамою втретє.
На початку листопада зірка разом зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким, влаштувала гендер-паті, щоб дізнатися стать майбутньої дитини.
У подружжя знову буде дівчинка.
Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Вперше відчути радість материнства готується блогерка Іванка Хома. Інфлюенсерка чекає на донечку.
Іванка Хома (фото: instagram.com/ivanka_khoma)
У 2023 році вдруге стане мамою також блогерка Настя Талпа.
Флористка вже має доньку Мілану від попереднього шлюбу з бізнесменом Дмитром Талпою.
Зараз дівчинка живе з мамою та її новим чоловіком, підприємцем Богданом Скальницьким.
Настя Талпа (фото: instagram.com/skalnytska.n)
А зірка соцмереж Наталі Літвін стане мамою вперше. У неї має народитися син.
Наталі Литвин (фото: instagram.com/natalilytvyn)
Чекають на народження первістка також український співак Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, та його наречена, TikTok-блогерка Сімбочка.
PARFENIUK і Сімбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Раніше Аліна Гросу, яка нещодавно повернулася в Україну, показала маму-красуню.
Також Настя Каменських прокоментувала чутки про проблеми у шлюбі з Потапом.