Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Певица Алина Гросу, которая на днях вернулась на новогодние праздники с Америки в Украину, показала красавицу-маму и удивила сходством с ней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Алина Гросу поделилась свежими фото с семьей

Почти год исполнительница не видела своих близких, так как учится в США. Сейчас она пользуется моментом и пытается быть рядом с ними практически все свое время.

На снимках, опубликованных Гросу, она позирует вместе с мамой и старшими и младшими братьями на фоне новогодней елки.

Алина Гросу с семьей (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Наша мама (3 детей ) (4 внука), кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она - это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюраселл, магнит для прекрасных людей, она - это любовь. А семья - это святое. Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не скупитесь на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", - написала артистка.

Реакция фанатов

Поклонники знаменитости поздравили семью с грядущими праздниками и отметили, что Алина очень похожа на маму.

Алина Гросу с мамой (фото: instagram.com/alina_grosu)