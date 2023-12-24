ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Воскресенье 24 декабря 2023 14:02
UA EN RU
Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото) Алина Гросу с мамой (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Алина Гросу, которая на днях вернулась на новогодние праздники с Америки в Украину, показала красавицу-маму и удивила сходством с ней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Алина Гросу поделилась свежими фото с семьей

Почти год исполнительница не видела своих близких, так как учится в США. Сейчас она пользуется моментом и пытается быть рядом с ними практически все свое время.

На снимках, опубликованных Гросу, она позирует вместе с мамой и старшими и младшими братьями на фоне новогодней елки.

Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Алина Гросу с семьей (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Наша мама (3 детей ) (4 внука), кто ее лично не знает, даже представить не сможет, что это за человек. Она - это женщина-праздник, локомотив, зайчик-дюраселл, магнит для прекрасных людей, она - это любовь. А семья - это святое. Проводите всегда с родными вместе время, когда есть возможность. Не скупитесь на эмоции, объятия, любовь и телефонные звонки", - написала артистка.

Реакция фанатов

Поклонники знаменитости поздравили семью с грядущими праздниками и отметили, что Алина очень похожа на маму.

Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину, показала маму-красавицу (фото)

Алина Гросу с мамой (фото: instagram.com/alina_grosu)

  • Мама красуня просто. Такий комфорт віє від неї
  • Ти дуже схожа на свою матусю
  • З прийдешнім Різдвом Христовим!
  • Дуже гарна родина! Ви з мамою красуні! Гарних вам свят!
  • Красуні і красені

Ранее 58-летняя Ассия Ахат в приталенном боди ошеломила внешним видом.

Также Ivan NAVI впервые показал лицо 4-месячного сына.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алина Гросу Новый год звезды шоу-бизнеса