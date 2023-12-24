ua en ru
Вс, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах в браке с Потапом

Воскресенье 24 декабря 2023 08:42
UA EN RU
Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах в браке с Потапом Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем, продюсером Потапом. Так, исполнительница заверила, что у них все отлично.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторское шоу ресторатора Евгения Клопотенко "Пекельні борошна".

Настя Каменских ответила на слухи

Шеф-повар поинтересовался у артистки, как у нее обстоят дела с мужем, ведь в сети долгое время сплетничают о разводе пары.

Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах в браке с Потапом

Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

"У нас как между мужем и женой все отлично. Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что было очень много разных слухов. Но нет, все хорошо", - ответила Настя.

Каменских говорит, что для, того чтобы сохранить отношения с мужем, его нужно накормить.

"Когда мужчина видит, что ты для него что-то сделала и даешь ему эту тарелочку, - все, он просто как будто снова в тебя влюбляется", - заявила певица.

Отметим, с середины октября Потап находится за границей.

Его жена также покидала Украину.

В конце ноября пара вместе находилась в Майами (США), после чего снова разъехалась по разным странам.

Ранее мы писали, что сын Ксении Мишиной оказался в больнице на отдыхе в Таиланде.

Также мы рассказывали, что Маричка Падалко бесплатно отдала свою квартиру переселенцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап звезды шоу-бизнеса