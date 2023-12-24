Украинские звезды, которые станут родителями в 2024 году
2023 год оказался непростым для многих звезд в плане личной жизни. Однако среди них есть те, кто принес хорошие новости своим поклонникам. Некоторые знаменитости уже стали родителями, тогда как другие только готовятся к радостному событию - появлению малыша.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, кто из украинских селебрити готовится стать папой или мамой в следующем году.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Екатерины Усик, Лилии Ребрик, Иванки Хомы, Насти Талпы, Натали Литвин, PARFENIUK.
Александра и Екатерина Усики
Боксер Александр Усик и его жена Екатерина ждут четвертого ребенка.
Супруги уже воспитывают троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.
Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Лилия Ребрик и Андрей Дикий
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик в следующем году станет мамой в третий раз.
В начале ноября звезда вместе со своим мужем, танцовщиком Андреем Диким, устроила гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка.
У супругов снова будет девочка.
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Иванка Хома
Впервые почувствовать радость материнства готовится блогерша Иванка Хома. Инфлюэнсерша ждет дочь.
Иванка Хома (фото: instagram.com/ivanka_khoma)
Настя Талпа
В 2023 году второй раз станет мамой также блогерша Настя Талпа.
У флористки уже есть дочь Милана от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Талпой.
Сейчас девочка живет с мамой и ее новым мужем, предпринимателем Богданом Скальницким.
Настя Талпа (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Натали Литвин
А звезда соцсетей Наталии Литвин станет мамой впервые. У нее должен родиться сын.
Натали Литвин (фото: instagram.com/natalilytvyn)
PARFENIUK и Симбочка
Ожидают рождения первенца также украинский певец Илья Парфенюк, известный под псевдонимом Parfeniuk, и его невеста, TikTok-блогерша Симбочка.
PARFENIUK и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)
Ранее Алина Гросу, которая недавно вернулась в Украину показала маму-красотку.
Также Настя Каменских прокомментировала слухи о проблемах брака с Потапом.