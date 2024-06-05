Украинские звезды 40+, которые никогда не были женаты

Андрей Данилко

50-летний певец Андрей Данилко никогда не женился и у него нет детей. В прошлом году в своем интервью артист открыто признал, что больше не питает иллюзий по поводу семейного счастья и смирился со своим холостяцким статусом.

Некоторое время ему приписывали роман с "мамой" Верки Сердючки Инной Билоконь но она уже замужем.

Сам Андрей неоднократно насмехался над этими слухами, утверждая, что его сердце принадлежит сцене.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Эктор Хименес-Браво

Звезда украинского кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво неохотно раскрывает детали своей личной жизни, опасаясь, что внимание публики может негативно повлиять на его отношения.

Некоторое время ресторатор встречался с Анной Тягун, однако их отношения закончились. Как известно, сейчас у шеф-повара роман с молодой украинкой.

Иногда Эктор делится с ней романтичными снимками.

Несмотря на свои 51, кулинар так ни разу не был женат.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Руслан Сеничкин

Несмотря на то, что звезда канала 1+1 часто развлекает зрителей своими остроумными и забавными комментариями, он всегда избегает обсуждения своей личной жизни.

Похоже, 44-летний Сеничкин достаточно успешно удерживает в тайне свой семейный статус, что вызывает всеобщий интерес среди его поклонников.

Если верить информации в интернете, телеведущий ни разу не был в браке.

Руслан Сеничкин (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)