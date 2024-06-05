Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Андрій Данилко

50-річний співак Андрій Данилко ніколи не був у шлюбі і у нього немає дітей. Минулого року у своєму інтерв'ю артист відкрито визнав, що більше не плекає ілюзій щодо сімейного щастя і змирився зі своїм холостяцьким статусом.

Якийсь час йому приписували роман з "мамою" Вєрки Сердючки Інною Білоконь, але вона вже заміжня.

Сам Андрій неодноразово насміхався над цими чутками, стверджуючи, що його серце належить сцені.

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Ектор Хіменес-Браво

Зірка українського кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво, неохоче розкриває деталі свого особистого життя, побоюючись, що увага публіки може негативно вплинути на його стосунки.

Деякий час ресторатор зустрічався з Анною Тягун, проте їхні стосунки закінчилися. Наразі у шеф-кухаря роман із молодою українкою.



Час від часу Ектор ділиться з нею романтичними знімками.



Незважаючи на свої 51, кулінар так жодного разу не одружувався.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Руслан Сенічкін

Незважаючи на те, що зірка каналу 1+1 часто розважає глядачів своїми дотепними та кумедними коментарями, він завжди уникає обговорення свого особистого життя.

Схоже, 44-річний Сенічкін досить успішно утримує в таємниці свій сімейний статус, що викликає загальний інтерес серед його шанувальників.

Якщо вірити інформації в інтернеті, телеведучий жодного разу не був у шлюбі.

Руслан Сенічкін (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)