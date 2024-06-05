Українські зірки 40+, які ніколи не були одружені

Не всі жінки та чоловіки вступають у шлюб до 40 років. Деякі з них дуже вимогливі до вибору партнера, що ускладнює пошук свого супутника життя. Ця ситуація знайома і героям нашого сьогоднішнього матеріалу.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто із українських зірок, незважаючи на свій зрілий вік, досі залишається неодруженим.
50-річний співак Андрій Данилко ніколи не був у шлюбі і у нього немає дітей. Минулого року у своєму інтерв'ю артист відкрито визнав, що більше не плекає ілюзій щодо сімейного щастя і змирився зі своїм холостяцьким статусом.
Якийсь час йому приписували роман з "мамою" Вєрки Сердючки Інною Білоконь, але вона вже заміжня.
Сам Андрій неодноразово насміхався над цими чутками, стверджуючи, що його серце належить сцені.
Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Зірка українського кулінарного шоу Ектор Хіменес-Браво, неохоче розкриває деталі свого особистого життя, побоюючись, що увага публіки може негативно вплинути на його стосунки.
Деякий час ресторатор зустрічався з Анною Тягун, проте їхні стосунки закінчилися. Наразі у шеф-кухаря роман із молодою українкою.
Час від часу Ектор ділиться з нею романтичними знімками.
Незважаючи на свої 51, кулінар так жодного разу не одружувався.
Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Незважаючи на те, що зірка каналу 1+1 часто розважає глядачів своїми дотепними та кумедними коментарями, він завжди уникає обговорення свого особистого життя.
Схоже, 44-річний Сенічкін досить успішно утримує в таємниці свій сімейний статус, що викликає загальний інтерес серед його шанувальників.
Якщо вірити інформації в інтернеті, телеведучий жодного разу не був у шлюбі.
Руслан Сенічкін (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)
Раніше ми писали про 8 українських зірок, які ще не мають дітей.
Також ми писали про знаменитостей, які стали багатодітними батьками під час війни.