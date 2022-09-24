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Украинские студенты могут вернуть деньги за учебу: как это сделать

Фото: студенты в Украине могут вернуть часть выплат за обучение (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине студенты-контрактники могут вернуть часть суммы с оплаты за обучение в университетах и колледжах. Речь идет о налоговой скидке, что предусмотрено законом, и оформить возмещение могут учащиеся, которые параллельно работают - официально трудоустроены.

Об этом передает "Всеосвіта".

Кроме самого студента контрактной формы, возмещение за обучение - согласно ст. 166 п. 3.3. Налогового кодекса - также имеют право оформлять один из его родителей, супруг или жена, опекун, оплачивающий учебные услуги.

Возмещение в виде налоговой скидки можно получать за прошлый учебный год. То есть сейчас подать заявку за 2021-й нужно будет до 31 декабря текущего года.

Сколько можно вернуть

Размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения, а также не может превышать размер уплаченного налога с доходов физлиц.

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Как это сделать

При оформлении запроса необходимо предоставить в налоговую службу (лично или дистанционно) пакет таких документов:

  • ‌копия паспорта;
  • копия идентификационного кода;
  • ‌декларация об имущественном положении и доходах;
  • ‌справка о доходах с места работы;
  • ‌копия договора с учебным заведением;
  • ‌копия квитанции об оплате;
  • ‌заявление с указанием реквизитов для возврата средств;
  • если оплату за обучение осуществляет не студент - нужен документ, подтверждающий степень родства.

Обратим внимание, что если подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь электронную подпись, войти в Е-кабинет плательщика, подать декларацию и копии документов.

Сколько ждать

Сумма возвращается в течение 60 дней после подачи декларации.

Средства начисляются на банковскую карту (любого финучреждения), указанную в заявлении (нужно добавить IBAN, МФО и название банка.

Кто не может получить налоговую скидку на обучение

  • физлица-предприниматели (ФОПы);
  • иностранцы;
  • студенты, которые хотят возместить средства за учебы за границей.

Ранее сообщалось, что студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение.

Напомним также, что украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.

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