Украинские студенты могут вернуть деньги за учебу: как это сделать

Кроме самого студента контрактной формы, возмещение за обучение - согласно ст. 166 п. 3.3. Налогового кодекса - также имеют право оформлять один из его родителей, супруг или жена, опекун, оплачивающий учебные услуги.

Возмещение в виде налоговой скидки можно получать за прошлый учебный год. То есть сейчас подать заявку за 2021-й нужно будет до 31 декабря текущего года.

Сколько можно вернуть

Размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения, а также не может превышать размер уплаченного налога с доходов физлиц.

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Как это сделать

При оформлении запроса необходимо предоставить в налоговую службу (лично или дистанционно) пакет таких документов:

‌копия паспорта;

копия идентификационного кода;

‌декларация об имущественном положении и доходах;

‌справка о доходах с места работы;

‌копия договора с учебным заведением;

‌копия квитанции об оплате;

‌заявление с указанием реквизитов для возврата средств;

если оплату за обучение осуществляет не студент - нужен документ, подтверждающий степень родства.

Обратим внимание, что если подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь электронную подпись, войти в Е-кабинет плательщика, подать декларацию и копии документов.

Сколько ждать

Сумма возвращается в течение 60 дней после подачи декларации.

Средства начисляются на банковскую карту (любого финучреждения), указанную в заявлении (нужно добавить IBAN, МФО и название банка.

Кто не может получить налоговую скидку на обучение