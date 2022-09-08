Студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання
Студенти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Студентам з-поміж внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає на особливо небезпечних територіях, держава надасть можливість перевестися на навчання за кошти держбюджету", - йдеться у повідомлені.
Також це буде стосуватись студентів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.
Міністерство освіти та науки України розробило проект постанови та розширило її на тих студентів, що вимушено залишаються на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, що студенти зможуть виїжджати на навчання за кордон. В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України.
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