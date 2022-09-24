Українські студенти можуть повернути гроші за навчання: як це зробити

В Україні студенти-контрактники можуть повернути частину суми з оплати за навчання в університетах та коледжах. Йдеться про податкову знижку, що передбачено законом, а оформити відшкодування можуть студенти, які паралельно працюють - офіційно працевлаштовані.
Про це передає "Всеосвіта".
Окрім самого студента контрактної форми, відшкодування за навчання - згідно зі ст. 166 п. 3.3. Податкового кодексу - також мають право оформляти один із його батьків, чоловік або дружина, опікун, який оплачує навчальні послуги.
Відшкодування у вигляді податкової знижки можна отримати за минулий навчальний рік. Тобто нині подати заявку за 2021 рік потрібно буде до 31 грудня поточного року.
Розмір податкової знижки становить 18% вартості навчання, а також не може перевищувати розмір сплаченого податку з доходів фізосіб.
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При оформленні запиту необхідно надати до податкової служби (особисто чи дистанційно) пакет таких документів:
Звернемо увагу, що якщо подавати документи до податкової онлайн, необхідно мати електронний підпис, увійти до Е-кабінету платника, подати декларацію та копії документів.
Сума повертається протягом 60 днів після подання декларації.
Кошти нараховуються на банківську картку (будь-якої фінустанови), зазначену в заяві (потрібно додати IBAN, МФО та назву банку).
Раніше повідомлялося, що студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання.
Нагадаємо також, що українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.