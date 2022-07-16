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Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава

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Київ, Субота 16 липня 2022 14:42
Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава Фото: студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

Студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за другий семестр, будуть звільнені від цих виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Він розповів, що рішення вже прийняв Кабінет міністрів України. Згідно з ним, держава погасить заборгованості для студентів-контрактників, а також звільнить від виплат студентів, які раніше перебували в окупації або блокуванні, і не змогли виплатити борг за навчання.

"Сьогодні уряд прийняв розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання" , - повідомив міністр.

За словами Шкарлета, від сплати за другий семестр навчального року вже звільнили понад 13 тисяч студентів.

Відповідне рішення було прийнято через проблеми з виплатами зарплат педагогам, які недоотримували кошти через заборгованість за контрактами від студентів.

Для того щоб врегулювати ситуацію, МОН планує компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства.

Так, уряд виділить понад 86 млн гривень для подальшого спрямування цих коштів закладам вищої освіти.

Раніше ми писали, що абітурієнти, які перебувають на територіях, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), можуть подати документи на вступ до ВНЗ.

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