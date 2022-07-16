Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава

Студенти-контрактники, які через перебування в районі бойових дій або в окупації заборгували університетам кошти за другий семестр, будуть звільнені від цих виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета .

Він розповів, що рішення вже прийняв Кабінет міністрів України. Згідно з ним, держава погасить заборгованості для студентів-контрактників, а також звільнить від виплат студентів, які раніше перебували в окупації або блокуванні, і не змогли виплатити борг за навчання.

"Сьогодні уряд прийняв розпорядження про виділення коштів з резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання" , - повідомив міністр.

За словами Шкарлета, від сплати за другий семестр навчального року вже звільнили понад 13 тисяч студентів.

Відповідне рішення було прийнято через проблеми з виплатами зарплат педагогам, які недоотримували кошти через заборгованість за контрактами від студентів.

Для того щоб врегулювати ситуацію, МОН планує компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства.