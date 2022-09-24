Украинские студенты могут вернуть деньги за учебу: как это сделать
В Украине студенты-контрактники могут вернуть часть суммы с оплаты за обучение в университетах и колледжах. Речь идет о налоговой скидке, что предусмотрено законом, и оформить возмещение могут учащиеся, которые параллельно работают - официально трудоустроены.
Об этом передает "Всеосвіта".
Кроме самого студента контрактной формы, возмещение за обучение - согласно ст. 166 п. 3.3. Налогового кодекса - также имеют право оформлять один из его родителей, супруг или жена, опекун, оплачивающий учебные услуги.
Возмещение в виде налоговой скидки можно получать за прошлый учебный год. То есть сейчас подать заявку за 2021-й нужно будет до 31 декабря текущего года.
Сколько можно вернуть
Размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения, а также не может превышать размер уплаченного налога с доходов физлиц.
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Как это сделать
При оформлении запроса необходимо предоставить в налоговую службу (лично или дистанционно) пакет таких документов:
- копия паспорта;
- копия идентификационного кода;
- декларация об имущественном положении и доходах;
- справка о доходах с места работы;
- копия договора с учебным заведением;
- копия квитанции об оплате;
- заявление с указанием реквизитов для возврата средств;
- если оплату за обучение осуществляет не студент - нужен документ, подтверждающий степень родства.
Обратим внимание, что если подавать документы в налоговую онлайн, необходимо иметь электронную подпись, войти в Е-кабинет плательщика, подать декларацию и копии документов.
Сколько ждать
Сумма возвращается в течение 60 дней после подачи декларации.
Средства начисляются на банковскую карту (любого финучреждения), указанную в заявлении (нужно добавить IBAN, МФО и название банка.
Кто не может получить налоговую скидку на обучение
- физлица-предприниматели (ФОПы);
- иностранцы;
- студенты, которые хотят возместить средства за учебы за границей.
Ранее сообщалось, что студенты-переселенцы смогут перевестись на бюджетное обучение.
Напомним также, что украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.