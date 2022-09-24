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Українські студенти можуть повернути гроші за навчання: як це зробити

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Субота 24 вересня 2022 07:43
Українські студенти можуть повернути гроші за навчання: як це зробити Фото: студенти в Україні можуть повернути частину виплат за навчання (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні студенти-контрактники можуть повернути частину суми з оплати за навчання в університетах та коледжах. Йдеться про податкову знижку, що передбачено законом, а оформити відшкодування можуть студенти, які паралельно працюють - офіційно працевлаштовані.

Про це передає "Всеосвіта".

Окрім самого студента контрактної форми, відшкодування за навчання - згідно зі ст. 166 п. 3.3. Податкового кодексу - також мають право оформляти один із його батьків, чоловік або дружина, опікун, який оплачує навчальні послуги.

Відшкодування у вигляді податкової знижки можна отримати за минулий навчальний рік. Тобто нині подати заявку за 2021 рік потрібно буде до 31 грудня поточного року.

Скільки можна повернути

Розмір податкової знижки становить 18% вартості навчання, а також не може перевищувати розмір сплаченого податку з доходів фізосіб.

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Як це зробити

При оформленні запиту необхідно надати до податкової служби (особисто чи дистанційно) пакет таких документів:

  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • ‌декларація про майновий стан та доходи;
  • ‌довідка про доходи з місця роботи;
  • ‌копія договору з навчальним закладом;
  • ‌копія квитанції про оплату;
  • ‌заява із зазначенням реквізитів для повернення коштів;
  • якщо оплату навчання здійснює не студент - потрібен документ, що підтверджує ступінь споріднення.

Звернемо увагу, що якщо подавати документи до податкової онлайн, необхідно мати електронний підпис, увійти до Е-кабінету платника, подати декларацію та копії документів.

Скільки чекати

Сума повертається протягом 60 днів після подання декларації.

Кошти нараховуються на банківську картку (будь-якої фінустанови), зазначену в заяві (потрібно додати IBAN, МФО та назву банку).

Хто не може отримати податкову знижку на навчання

  • фізособи-підприємці (ФОП);
  • іноземці;
  • студенти, які хочуть відшкодувати кошти за освіту за кордоном.

Раніше повідомлялося, що студенти-переселенці зможуть перевестися на бюджетне навчання.

Нагадаємо також, що українські чоловіки-студенти зараз не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.

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