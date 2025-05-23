Украинские фамилии, которые чаще всего встречаются в Америке: вы точно узнаете хотя бы одну

Украинская диаспора в США - одна из старейших и мощнейших. Фамилии выходцев из Украины сегодня можно увидеть в политике, бизнесе, науке и шоу-бизнесе. Некоторые из них сохранились в почти неизменном виде, другие - адаптировались к английскому языку.

РБК-Украина (проект Styler) собрало самые распространенные украинские фамилии, которые массово встречаются в США, а также что они означают и почему стали такими узнаваемыми.

Топ-10 украинских фамилий в США

Коваль

Происходит от профессии "коваль" (кузнец) - мастера, работающего с металлом. Эта фамилия попала в США еще в XIX веке и со временем трансформировалась в "Kowal", "Kowalczyk" или "Kovalchuk". Фамилия имеет польские и украинские варианты, поэтому встречается среди эмигрантов из Галичины, Буковины и Волыни. Среди самых известных - ветеран армии США и активист Эндрю Коваль.

Мельник

Означает "мельник" - тот, кто молол зерно на мельнице. Фамилия широко распространена среди потомков украинских эмигрантов, особенно в Канаде и северных штатах США. Один из самых известных носителей является Юджин (Евгений) Мельник - канадский бизнесмен и бывший владелец хоккейного клуба Ottawa Senators.

Шевченко

Иконическая фамилия, ставшая символом украинской культуры благодаря Тарасу Шевченко. Сегодня в США фамилию Shevchenko можно встретить среди ученых, спортсменов, политиков.

Бондарь

"Бондарем" в Украине называли в древности мастера по изготовлению бочек. В США часто сохраняется в прямом написании, реже трансформируется. Фамилия встречается в анкетах и в сфере строительства и логистики, особенно среди рабочих династий в Чикаго, Детройте, Кливленде.

Гончар

Толкуется как "гончар" - мастер по производству керамики. Эта фамилия претерпела несколько вариантов транслитерации: с английским "G" (Gonchar) или "H" (Honchar), в зависимости от того, как сам носитель произносил "г". Часто возникали варианты с добавлением суффикса "-ук". Один из самых известных носителей фамилии - американский ИТ предприниматель и основатель компании Augmented Pixels Виталий Гончарук

Петренко

Типичная патронимическая фамилия - от имени Петр. Встречается среди эмигрантов нескольких волн. Распространена на Среднем Западе и Восточном побережье. Часто адаптируется к "Patrenko" или "Petrenka".

Украинская диаспора в США достаточно большая и разнообразная (фото: Freepik.com)

Ткаченко

Происходит от слова "ткач" (это мастер, работающий на ткацком станке). Популярное среди выходцев из Центральной Украины. В США чаще всего встречается в эмигрантских семьях, прибывших после Второй мировой.

Среди самых известных персон с этой фамилией - Майкл Ткаченко. Он американский стартап-предприниматель, основатель нескольких IT-компаний в Сан-Франциско. Его упоминают в Forbes как "emerging tech voice from Ukraine".

Сидоренко

Вариант патронимической фамилии - от имени Сидор (Сидор). Фамилия часто встречается у мигрантов из Слобожанщины и Донбасса. В США варианты "Sydorenko" более присущи для свежих волн эмиграции.

Кравчук

Происходит от профессии "кравець" (портной). Фамилия получила международную узнаваемость благодаря Леониду Кравчуку, первому президенту независимой Украины. В США встречается нечасто, но носители этой фамилии часто связаны с политически активными диаспорскими семьями. Среди известных - врач и активистка украинской общины в Нью-Йорке Ольга Кравчук.

Иванченко

Еще одна патронимическая фамилия - от "Иван". В США адаптируется слабо, поэтому чаще сохраняется в оригинале. Встречается среди украинских ученых и преподавателей. Один из них Богдан Иванченко - молодой американский программист, лауреат стипендии Google AI Residency, спикер в Массачусетском технологическом институте (MIT) и Стэнфордском университете.

Почему эти фамилии важны

Наличие украинских фамилий в США - это не только след эмиграции, но и признак узнаваемости украинской идентичности в мире. Часто американцы с такими фамилиями начинают искать свои корни, интересоваться языком, культурой и историей.

Более того, украинское происхождение стало дополнительной "точкой гордости" в последние годы, особенно после полномасштабного вторжения РФ, когда украинцы получили репутацию несокрушимого народа.