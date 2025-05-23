Українські прізвища, які найчастіше зустрічаються в Америці: ви точно впізнаєте хоча б одне
Українська діаспора в США - одна з найстаріших і найпотужніших. Прізвища вихідців з України сьогодні можна побачити в політиці, бізнесі, науці і шоу-бізнесі. Деякі з них збереглися в майже незмінному вигляді, інші - адаптувались до англійської мови.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найпоширеніші українські прізвища, які масово зустрічаються в США, а також що вони означають і чому стали такими упізнаваними.
Топ-10 українських прізвищ у США
Коваль
Походить від професії "коваль" - майстра, що працює з металом. Це прізвище потрапило до США ще у ХІХ столітті і з часом трансформувалося у "Kowal", "Kowalczyk" або "Kovalchuk". Прізвище має польські й українські варіанти, тож зустрічається серед емігрантів із Галичини, Буковини та Волині. Серед найвідоміших - ветеран армії США і активіст Ендрю Коваль.
Мельник
Означає "мірошник" - той, хто молов зерно на млині. Прізвище широко розповсюджене серед нащадків українських емігрантів, особливо у Канаді та північних штатах США. Один з найвідоміших носіїв є Юджин (Євген) Мельник - канадський бізнесмен і колишній власник хокейного клубу Ottawa Senators.
Шевченко
Іконічне прізвище, що стало символом української культури завдяки Тарасу Шевченку. Сьогодні в США прізвище Shevchenko можна зустріти серед науковців, спортсменів, політиків.
Бондар
"Бондарем" в Україні називали в давнину майстра із виготовлення бочок. У США часто зберігається у прямому написанні, рідше трансформується. Прізвище трапляється в анкетах і у сфері будівництва та логістики, особливо серед робітничих династій у Чикаго, Детройті, Клівленді.
Гончар
Тлумачиться як "гончар" - майстер із виробництва кераміки. Це прізвище зазнало кілька варіантів транслітерації: з англійським "G" (Gonchar) або "H" (Honchar), залежно від того, як сам носій вимовляв "г". Часто виникали варіанти з додаванням суфікса "-ук". Один з найвідоміших носіїв прізвища - американський ІТ підприємець і засновник компанії Augmented Pixels Віталій Гончарук
Петренко
Типове патронімічне прізвище - від імені Петро. Зустрічається серед емігрантів кількох хвиль. Поширене на Середньому Заході та Східному узбережжі. Часто адаптується до "Patrenko" або "Petrenka".
Українська діаспора у США доволі велика та різноманітна (фото: Freepik.com)
Ткаченко
Походить від слова "ткач" (це майстер, що працює на ткацькому верстаті). Популярне серед вихідців із Центральної України. У США найчастіше зустрічається в емігрантських родинах, які прибули після Другої світової.
Серед найвідоміших персон з цим прізвищем - Майкл Ткаченко. Він американський стартап-підприємець, засновник кількох IT-компаній у Сан-Франциско. Його згадують у Forbes як "emerging tech voice from Ukraine".
Сидоренко
Варіант патронімічного прізвища - від імені Сидір (Сидор). Прізвище часто зустрічається у мігрантів із Слобожанщини та Донбасу. У США варіанти "Sydorenko" більш притаманні для свіжіших хвиль еміграції.
Кравчук
Походить від професії "кравець". Прізвище отримало міжнародну впізнаваність завдяки Леоніду Кравчуку, першому президенту незалежної України. У США зустрічається нечасто, але носії цього прізвища часто пов’язані з політично активними діаспорськими родинами. Серед відомих - лікарка та активістка української громади в Нью-Йорку Ольга Кравчук.
Іванченко
Ще одне патронімічне прізвище - від "Іван". У США адаптується слабо, тому частіше зберігається в оригіналі. Трапляється серед українських вчених і викладачів. Один з них Богдан Іванченко - молодий американський програміст, лауреат стипендії Google AI Residency, спікер у Массачусетському технологічному інституті (MIT) та Стенфордському університеті.
Чому ці прізвища важливі
Наявність українських прізвищ у США - це не лише слід еміграції, а й ознака впізнаваності української ідентичності у світі. Часто американці з такими прізвищами починають шукати своє коріння, цікавитися мовою, культурою та історією.
Більше того, українське походження стало додатковою "точкою гордості" в останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення РФ, коли українці здобули репутацію незламного народу.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: дані U.S. Census Bureau, Pew Research Center і Ukrainian National Association.