Вы никогда не догадаетесь значение этих старинных фамилий. Есть ли в этом списке ваша?
Некоторые украинские фамилии звучат обыденно - мы слышим их ежедневно и даже не задумываемся, что за ними может скрываться. Но стоит только разобрать их происхождение, и их значение поразит.
Какие фамилии поразят своим значением, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Украинский интерес.
Многие украинские фамилии кажутся обыденными - мы привыкли слышать их в повседневной жизни, не задумываясь, что за ними скрывается целый культурный пласт. Но стоит только присмотреться - и они открывают неожиданные страницы истории, быта и представлений наших предков.
Например, фамилия Каплун, которую сегодня носят более 3 тысяч человек, происходит от староукраинского слова, означавшего кастрированного петуха. Таких птиц специально выращивали на мясо: они не пели, не бились и набирали вес быстрее. Отсюда - ассоциации с покорностью, сытостью и хозяйственным расчетом.
А вот Котовський - фамилия с намеком на народную символику. Кот в фольклоре - существо хитрое, независимое и даже магическое. Возможно, его носители были известны своей сообразительностью, гибкостью или способностью "упасть на лапы" в любой ситуации.
Фамилия Стогній могла даваться людям, склонным к постоянному сетованию - часто жаловавшимся на жизнь.
А Сльота - не только о погоде. В древности так называли скучных и надоедливых людей, с которыми действительно "мрачно".
Но наиболее многослойное значение имеет, вероятно, Левак. В Средневековье это слово указывало на подработчика или человека, который "работает налево". А в некоторых случаях - просто на левшу. Сегодня эта фамилия редкая, но ее еще можно встретить на западе Украины, в частности в Карпатах.
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