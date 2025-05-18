Ваша фамилия может рассказать о здоровье предков: Боднар, Болбат и другие неожиданные примеры

В древности фамилии часто отражали не только внешность или профессию, но и физическое состояние человека. Иногда одно слово могло рассказать о силе или недугах целого рода.

Какие фамилии указывают на то, что в вашем роду были болезненные люди, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Классификация украинских фамилий" украинского языковеда Оксаны Черноус.

В украинской традиции немало фамилий формировалось именно на основе состояния здоровья предков. Одни - подчеркивали крепость, выносливость и силу. Другие - намекали на болезненность, физические недостатки или даже хронические недуги.

Фамилии, указывающие на хорошее здоровье, часто были связаны со словами "бодрый", "сильный", "крепкий" или "здоровый". Например:

Боднар, Боднарук - от слова "бодрый", то есть бодрый, энергичный

Гарний, Гарнюк - в древности "хороший" означало не только внешнюю привлекательность, но и хорошее физическое состояние

Харченко, Хара, Харчук - вероятно, происходят от слова "хара", что означало силу или энергию.

Прямо о крепком здоровье говорят и такие фамилии:

Бузланов - большой, здоровый человек.

Дебелий - крепкого телосложения

Дужий, Дуженко - физически здоровый

Здоровий, Здоровець, Здоровко, Здоровій, Здоровцов - тот, кто имеет хорошее здоровье.

Кріпкий - сильный, выносливый

Моцак - человек с хорошим здоровьем

Но случались и противоположные примеры. Фамилии могли намекать на слабое здоровье, болезни или болезненный вид. Например:

Болбот, Болбат, Болілий - от староукраинского "болеть"

Марний - худой, осунувшийся

Недужий, Недужко - бессильный, больной

Слабий - очевидное значение

Чахлий, Чахно - от "чахнуть", то есть приходить в упадок телом

А некоторые фамилии прямо указывали на физические особенности или болезни:

Горбатий, Горбатюк - признак искривления позвоночника

Лихоман, Лихоманенко - могло означать человека, который часто болел лихорадкой