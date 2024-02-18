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Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Воскресенье 18 февраля 2024 10:59
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Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша Саша Литвин (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)
Автор: Иванна Пашкевич

Модель и финалистка талант-шоу "Топ-модель по-украински" Саша Литвин впервые стала мамой. Соответствующее фото она опубликовала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды ТВ.

Саша Литвин родила первенца

Так, в своем блоге Александра поделилась трогательным фото с ножками младенца.

"Наша любовь родилась вчера. Спасибо, Боже", - подписала снимок модель.

Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Саша Литвин родила первенца (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

В свою очередь ее любимый Тимур Трушковский запостил серию нежных кадров с сынишкой, где видно лицо мальчика.

"Вчера жизнь разделилась на до и после", - написал мужчина и поблагодарил избранницу за рождение потомка.

Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Украинская ТВ-звезда впервые стала мамой и показала фото малыша

Избранник Саши Литвин с сыном (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

К слову, имя ребенка влюбленные пока раскрывать не стали.

Реакция пользователей

Подписчики поздравили пару с появлением на свет сына, засыпав лучшими словами.

Фаны также пожелали Саше счастливых и беззаботных дней материнства.

  • Сашуля, вітаю вас. Нехай ці солодкі ніжки вас тішать
  • Боже, щастя вам і як можна більше хвилинок з малюком зберегти у памʼяті
  • Я вас вітаю! Так чекала, щаслива дуже за вас!
  • Вітання, здоров’я малюку

Напомним, Александра и его любимый сообщили о беременности 5 ноября.

Ранее модель рассказывала, что планирует рожать в частной клинике в Америке.

Ранее мы рассказывали, что Александр и Екатерина Усики окрестили дочь Марию.

Также известный украинский певец рассекретил пол будущего ребенка.

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