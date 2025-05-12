Она сделала это! Украинка поразила весь мир своим трюком и вошла в Книгу рекордов Гиннеса

Украинская спортсменка Алиса Пилишенко установила невероятное достижение и стала еще одной рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса. Девушка занимается фигурным катанием и ее рекорд связан с коньками.

Какой рекорд установила украинская фигуристка и что о ней известно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

Харьковчанка Алиса Пилишенко поставила интересный рекорд - по количеству оборотов на коньках-ходулях. Она выступила в Киеве и сделала 34 вращения за 30 секунд.

Коньки-ходули - это специальный металлический прибор, который позволяет фигуристам вращаться на высоте 50 сантиметров и состоит из палки и подставки для ног.

Пилишенко рассказала, что россияне разрушили в Харькове все ледовые арены, поэтому ей пришлось проводить подготовку к тренировке в тренажерном зале. Иногда для своих тренировок спортсменка ездит в Киев или в Днепр.

"Многие вещи кажутся невозможными, пока их не сделаешь", - говорит Алиса Пилишенко.

Фигурным катанием Алиса начала заниматься в 4 года, а впервые на коньки-ходули спортсменка встала в 2019 году.

Перед соревнованием у фигуристки было всего несколько часов для тренировки на льду

Алиса признается, что для нее спорт - это страсть.

"У меня нет никакой философии, я просто наслаждаюсь процессом. Мне просто очень нравятся вызовы. Мне нравится процесс подготовки. Это всегда очень интересно...это так невероятно. Я не могу в это поверить", - рассказала спортсменка после установления рекорда.