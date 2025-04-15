12-летняя украинка установила мировой рекорд: ее трюк на пилоне поразил всех

Школьница из Черкасс Дарья Пономаренко в 12 лет сделала то, что не удается даже взрослым спортсменам - установила рекорд Гиннеса. А теперь ее имя - среди лучших в мире.

Какой рекорд побила девочка из Черкасс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ее мамы в Facebook.

Какой рекорд установила Дарья

Дарья выполнила 24 шпагата вверх ногами на спортивном пилоне без остановки. Этот показатель на 4 единицы превысил минимальные требования Книги рекордов Гиннеса - и именно поэтому ее официально признали новой рекордсменкой.

Рекорд был зафиксирован в Милане, Италия. Это уже официально внесено в базу Книги рекордов Гиннеса. Дарья стала самой молодой украинкой, которая достигла такого уровня в пилонном спорте.

"Попытка была чрезвычайно сложной, не только из-за высоких технических требований трюка, но и из-за обстоятельств: всего год назад Дарья получила серьезную травму, после которой многие сомневались в ее возвращении в спорт. Но она не просто восстановилась - она сделала невозможное, доказав, что сила духа и настойчивость не имеют возраста", - написала ее мама. 12-летняя Дарья Пономаренко из Черкасс установила новый рекорд Гиннеса (фото: facebook.com/rozumoksana)

Что известно об этой девочке

За год до рекорда девочка получила серьезную спортивную травму. Несмотря на боль и реабилитацию, она вернулась к тренировкам. В соцсетях Дарья написала, что верила в себя до конца - и это дало результат.

"Я мечтала об этом, работала каждый день, и теперь могу сказать - я это сделала", - отметила она в Instagram.

Дарья живет с мамой в Черкассах и уже не первый год занимается пилонным спортом под руководством тренера. Еще школьница любит танцевать.

Дважды Дарья участвовала в шоу талантов - в Украине и Испании. Оба раза она вызвала восхищение зрителей и судей. Дарья из Черкасс установила новый мировой рекорд и попала в книгу рекордов Гиннеса (фото: facebook.com/rozumoksana)

Что известно о пилонном спорте

Это не развлечение, а официальный вид спорта, который сочетает акробатику, гимнастику и силовую выносливость. Во многих странах его приравнивают к олимпийским видам, и он имеет строгие правила.

"Для Украины это выдающееся событие, ведь речь идет не просто о спортивном достижении - это пример того, как ребенок может поднять авторитет страны на международном уровне и вдохновить целое поколение юных спортсменов. Официальное признание ее рекорда Книгой рекордов Гиннеса подтверждает, что украинские спортсмены, даже в самом молодом возрасте, способны на выдающиеся свершения", - говорится в сообщении.