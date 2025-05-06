От "девочки-волчицы" до уверенной женщины: история необычной рекордсменки книги Гиннеса

Супатра Нат Сасупхан стала известной на весь мир в 2010 году, когда получила титул "самой волосатой девушки в мире". В то время Супатра была подростком и страдала от очень редкого заболевания, которое было диагностировано всего у 50 человек в мире. Как она выглядит сейчас?

Как изменилась Супатра Сасупхан и помешали ли волосы на лице во взрослой жизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Lad Bible.

Жительница Бангкока в 11 лет стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса и стала местной знаменитостью. В детстве ее дразнили "девочкой-волком" и "обезьяньим лицом", но популярность сделала для нее только добро - с ней хотели дружить все, потому что это стало почетно.

У Супатры редкий синдром, который передается по наследству - синдром Амбраса. Он известен еще со времен средневековья и в современном мире существует 50 людей с этим синдромом. В средневековье таких людей считали оборотнями и фактически болезнь уничтожала их жизнь. Но со временем ученые доказали, что синдром Амбраса - это проблема на генетическом уровне.

В школе Супатру дразнили (Facebook/Supatra Sasuphan)

С детства Супатры врачи безрезультатно пытались бороться с волосами на лице и даже использовали лазер. Но волосы снова отрастали - такие же густые, как и раньше. Родители научились делать специальные стрижки, чтобы волосы не закрывали глаза, нос и рот.

Девочка говорила, что она не чувствует себя особенной и то, что она волосатая - делает ее особенной. Супатра привыкла к своей внешности, у нее много друзей и она надеется, что врачи когда-то найдут способ вылечить ее "волосатость".

Родители всегда гордились Супатрой (Facebook/Supatra Sasuphan)

Ее часто приглашали в различные документальные фильмы и телепередачи. А в 17 лет жизнь Супатры кардинально изменилась - она встретила парня, который покорил ее сердце и любовь была взаимной.

Вместе с ним она прошла еще одну попытку избавиться от волос на лице, но и она была безрезультатна. Несмотря на это пара решила пожениться.

Супатра встретила свою любовь (Facebook/Supatra Sasuphan)

Сейчас Супатре 24 года и ежедневная эпиляция лица - ее верный спутник. Она говорит, что уже смирилась с тем, что ее синдром неизлечим, хотя и не теряет надежду.

"Я уже привыкла к этому состоянию. Я не чувствую волос, потому что они всегда были со мной. Иногда, когда они сильно отрастают, становится трудно видеть. Но я нашла способ, как с ними справляться", - говорит Супатра.