"Нет ни начала, ни идеи, ни сценария". Олег Сенцов в Киеве рассказал, о чем его новый фильм

Режиссер и военный Олег Сенцов в Киеве лично презентовал свой новый документальный фильм "Реал" на премьерном показе, который состоялся в "Доме кино"

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, что Сенцов сказал о картине, которая случайно снялась прямо во время боя.

Отметим, что в фильме "Реал" нет монтажа и спецэффектов, но есть настоящее ощущение того, что происходит на фронте.

Вместе с собратьями Сенцов оказался в траншее, когда его БМП подбили. Случайно включенная камера фиксировала полтора часа хаоса войны, в котором трудно разобраться и еще труднее на что-то повлиять.

"Здесь нет ни начала, ни драматургии, ни идеи, ни сценария. Этот фильм появился случайно во время контрнаступления летом 2023 года, когда каждый день шли тяжелые бои. Моя камера GoPro случайно включилась, когда я ее проверял, и снимала в течение полутора часов, пока хватило батареи. Я узнал о наличии этого материала только через несколько месяцев", - сказал Олег во время представления ленты.

И добавил, что "это не привычный фильм, не лирический".

"Он об обычных людях, которые ошибаются, иногда боятся, спасают собратьев и отдают свою жизнь за страну", - подытожил режиссер.

Презентацию фильма 18 февраля посетили бойцы-герои ленты и семьи погибших воинов, а также третий президент Украины Виктор Ющенко, общественный деятель и телеведущий Сергей Притула, актриса Римма Зюбина, писатель Дмитрий Лазуткин, медиа-эксперт Алексей Ковжун, писательница Екатерина Калитко, боевой медик Елена Рыж, телеведущий Вадим Карп'как, народный депутат Тамила Ташева, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская и другие.

Презентация фильма "Реал" (фото: Артхаус Трафик)

Добавим, что на широкие экраны фильм "Реал" выйдет 20 февраля. Это четвертый полнометражный фильм Сенцова. Его мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Карловых Варах, а впоследствии ленту увидели зрители Международного фестиваля документального кино в Амстердаме, а также на Варшавском и Стокгольмском международных кинофестивалях.