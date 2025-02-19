Українська режисерка, чий фільм бере участь у "Берлінале", вперше стала мамою

Українська режисерка Катерина Горностай, чий фільм "Стрічка часу" бере участь в основному конкурсі Берлінале, та її партнер, режисер монтажу Нікон Романченко, вперше стали батьками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

Так, напередодні світової прем’єри на Берлінському міжнародному кінофестивалі українського документального фільму "Стрічка часу", у пари народився син.

"Наш малюк, якого очікували через кілька тижнів після Берлінале, вирішив приєднатися до нас на фестивалі минулої ночі, якраз вчасно до завтрашньої прем’єри "Стрічки часу". Ми здорові, переповнені радістю та трохи втомлені", - прокоментувала радісну подію Горностай.

"Вагітність під час фінального етапу роботи над "Cтрічкою часу" змінила моє сприйняття дітей, про яких і розповідає фільм. Я впевнена, що згодом буде багато можливостей обговорити мій фільм, коли настане відповідний час", - додала Катерина. Катерина Горностай стала мамою (фото надане режисеркою)

Її коханий Нікон Романченко поділився, що вони, працюючи над стрічкою, хотіли зробити акцент на продовженні життя попри важкі часи.

Що відомо про фільм "Стрічка часу"

"Стрічка часу" - документальне кіно про вчителів та учнів, які під час військових дій продовжують навчати та навчатися, зокрема на деокупованих і прифронтових територіях.

Це перший з 1997 року фільм української режисерки, що потрапив до основної конкурсної програми 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Востаннє це був фільм Кіри Муратової "Три історії".

Документальний повнометражний фільм Катерини Горностай буде змагатись за головний приз - "Золотого ведмедя". Крім того, "Стрічка часу" претендує на Documentary Award Берлінського кінофестивалю.

Фільм знімали у звільнених та прилеглих до лінії фронту локаціях в Україні протягом 2023-2024 років. Ідею фільму про освіту в часи війни запропонувала громадська спілка ОСВІТОРІЯ, яка виступила виконавчим продюсером.

Виробником стали 2BRAVE PRODUCTIONS. Копродюсерами - Франсуа Ле Голл та Маріон Гут з кінокомпанії a_BAHN (Люксембург), Рінскє Раап з RINKEL DOCS (Амстердам, Нідерланди) та Віктор Еде з CINEPHAGE PRODUCTIONS (Марсель, Франція)

Берлінський міжнародний кінофестиваль триватиме до 23 лютого, а імена переможців будуть оголошені за день до завершення фестивалю.