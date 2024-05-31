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Украинская модель подает в суд на организаторов Каннского кинофестиваля: детали скандала

Пятница 31 мая 2024 18:10
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Украинская модель подает в суд на организаторов Каннского кинофестиваля: детали скандала Савва Понтийская (фото: instagram.com/pontyjska01)
Автор: Иванна Пашкевич

Одно из важнейших событий в мире кино завершилось 25 мая, но, похоже, скандалы продолжат преследовать организаторов. Украинская модель и Мисс Европа 2023 Сава Понтийская подала в суд на Каннский кинофестиваль. Ее возмутили действия сотрудников фестиваля в отношении нее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий украинки для BBC.

Детали скандала

Сава столкнулась с таким же грубым поведением охраны, как и Массиэль Таверас и Келли Роуленд ранее.

Сотрудница фестиваля снова пыталась силой затащить модель внутрь, не позволяя ей вернуться к папарацци.

"Я пыталась убежать оттуда. Я спустилась вниз и начала убегать по лестнице, потому что это был путь назад [выход]. Она пыталась затолкать меня внутрь, чтобы никто не видел, что она со мной делает. Затем она выгнала меня через заднюю дверь", - рассказала модель.

Девушка призналась, что была сильно напугана. По ее словам, такое "нападение" причинило ей как физическую, так и психологическую боль.

Сава подала в суд на Каннский кинофестиваль, требуя от организаторов 100 тысяч евро в качестве моральной компенсации.

Недавно мы рассказывали, кто из украинских звезд позировал на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2024.

Также мы писали, что голливудские звезды Алиса Миллано и Хилари Свенк мощно поддержали Украину.

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