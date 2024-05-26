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Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Воскресенье 26 мая 2024 12:30
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Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото) Jerry Heil и Анна Неплях (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На Лазурном берегу Франции почти завершился 77-й Каннский фестиваль. По традиции на красной дорожке собираются зарубежные мировые звезды: от актеров и режиссеров до инфлюенсеров и моделей. Украинские селебрити в этом году тоже блистали в Каннах.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об отечественных селебрити, которые появились на красной дорожке главного кинофестиваля 2024 года.

Jerry Heil

Украинская представительница Евровидения 2024 Jerry Heil позировала в Каннах в элегантном черном образе.

Исполнительница надела черный боди с длинным рукавом и акцентными плечами. Изюминкой стала прозрачная сетчатая юбка, усыпанная стразами.

В качестве аксессуаров артистка выбрала массивный чокер из темных бусин, который дополнил кулон на тонкой цепочке, серебряный клатч и нюдовые туфли на прозрачных каблуках.

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Анна Неплях

Участница конкурса Мисс Вселенная 2021 Анна Неплях продемонстрировала смелый и эффектный образ на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Она выбрала наряд шоколадного цвета с вырезами от украинского бренда. Это асимметричное платье макси приталенного силуэта с драпировкой.

Образ Неплях дополнила прическа с эффектом мокрых волос.

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Наталья Холоденко

Психолог и телеведущая Наталья Холоденко появилась на Каннском кинофестивале в сопровождении маркетолога и блогера Дмитрия Шевчука. Для красной дорожки Наталья выбрала платье с цветочным принтом и объемными плечами, дополнив свой элегантный образ золотистой сумочкой и светлыми туфлями.

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Наталья Холоденко (фото: instagram.com/kholodenkon​​)

Жан Грицфельд

Дизайнер Жан Грицфельдт посетил премьеру фильма "Слухи", где главные роли исполнили Кейт Бланшетт и Алисия Викандер, в черном костюме собственного дизайна. Наряд был выполнен на заказ и вручную украшен кристаллами Swarovski.

Наши в Каннах: кто из украинских звезд позировал на красной дорожке (фото)

Жан Грицфельд (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

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