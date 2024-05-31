Українська модель подає до суду на організаторів Каннського кінофестивалю: деталі скандалу

Одна з найважливіших подій у світі кіно завершилася 25 травня, але, схоже, скандали продовжать переслідувати організаторів. Українська модель і Міс Європа 2023 Сава Понтійська подала до суду на Каннський кінофестиваль. Її обурили дії співробітників фестивалю щодо неї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар українки для BBC .

Деталі скандалу

Сава зіштовхнулася з такою ж грубою поведінкою охорони, як і Массіель Таверас та Келлі Роуленд раніше.

Співробітниця фестивалю знову намагалася силою затягнути модель всередину, не дозволяючи їй повернутися до папараці.

"Я намагалася втекти звідти. Я спустилася вниз і почала тікати сходами, тому що це був шлях назад [вихід]. Вона намагалася заштовхати мене всередину, щоб ніхто не бачив, що вона зі мною робить. Потім вона вигнала мене через задні двері", - розповіла модель.

Дівчина зізналася, що була сильно налякана. За її словами, такий "напад" завдав їй як фізичного, так і психологічного болю.

Сава подала до суду на Каннський кінофестиваль, вимагаючи від організаторів 100 тисяч євро як моральну компенсацію.