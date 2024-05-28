Голливудские звезды Алиса Миллано и Хилари Свенк мощно поддержали Украину (видео)

Американские актрисы Хилари Свенк и Алисса Милано присоединились к команде официальной фандрейзинговой платформы UNITED24. Они сосредоточат усилия на поддержке направлений "Образование и наука" и "Медицинская помощь".

Об этом объявил Президент Украины Владимир Зеленский на саммите The Power of Unity в Киеве, пишет РБК-Украина (проект Styler).

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Актрисы записали видеообращение, в котором выразили поддержку украинцам в один из самых тяжелых этапов истории государства.

"Уже более двух лет Украина страдает от жестокого и несправедливого российского вторжения. Мир и безопасность для украинцев должны наступить, и мы должны помочь им достичь этого. Я поддерживаю народ Украины и призываю всех делать то же самое", - отметила Хилари Свенк.

"Украина нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Полномасштабная война в Украине - бесчеловечная, подлая и варварская. Она должна закончиться справедливым миром и победой Украины. Украинцы, знайте: я буду с Украиной и буду поддерживать вас на этом пути", - сказала Алисса Милано.

О UNITED24

Инициированная Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины.

За 21 месяц работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 647 000 000 долларов.

Среди амбассадоров UNITED24 - певица и актриса Барбра Стрейзанд, актеры Марк Хэмилл, Марк Стронг, Лиев Шрайбер и Миша Коллинз, актрисы Кэтрин Винник, Иванна Сахно, Алисса Милано и Хилари Свенк, группа Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичус.

Также амбассадорами являются астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, британский предприниматель Ричард Брэнсон, кантри-певец Брэд Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, шеф-повар Хосе Андрес, нобелевские лауреаты Пол Нерс, Эдвард Мозер и Мэй-Бритт Мозер, выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик и Александр Зинченко.