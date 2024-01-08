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Украинская комикесса оскандалилась нелепой "шуткой" о вдовах: невеста погибшего Да Винчи отреагировала

Алина Михайлова (фото: instagram.com/alishamisha)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети разразился новый громкий скандал. И возник он снова из-за бестолковой шутки юмористов. Так, украинская стендап-комикесса Виктория Таран в эфире программы "Алкомики" высказалась о "богатых" вдовах, после чего на нее посыпался хейт.

В частности, на такой "юмор" отреагировала волонтер и военнослужащая Алина Михайлова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram любимой легендарного военного Дмитрия Коцюбайла, известного как "Да Винчи".

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Так, участница юмористического шоу поинтересовалась у своей собеседницы, знает ли она, как называют счастливых женщин с деньгами. После чего сама же дала ответ: "Вдовы".

Этот эпизод появился на странице "Столичного стендапа" в Instagram.

Странная шутка возмутила невесту погибшего Да Винчи Михайлову. Она опубликовала фрагмент сценки в своих соцсетях и обратилась к сообществу стендаперов.

Алина Михайлова отреагировала на шутку (фото: instagram.com/alishamisha)

"Вы и ваши телки - грязь и гниль, которая должна получить абсолютный кенселинг в обществе, а еще и к этому - разбитые е*ушатни. Со своими извинениями вы можете взяться за руки и пойти на*уй. А тысячам украинских вдов, осиротевших детей и матерей - вы сегодня плюнули в лицо", - написала она.

Отметим, что позже Таран извинилась за шутку, мол, ее неправильно поняли, а "Столичный стендап" сделал репост девушки, отметив, что ее мнение не отражает позицию стендап-клуба.

"Столичный стендап" принес извинения (фото: instagram.com/ss.clu)

"Виктория не является нашим резидентом. Шоу "Алкомики" выходит не на нашем ютубе. Да, мы виноваты за публикацию его у нас, потому что не считали, что он может иметь контекст о женах военных. Учитывая этот контекст, шутка является ужасной, и мы согласны. Приносим извинения", - ответили в "Столичном стендапе".

Впоследствии сообщество обнародовало извинения комиксера.

Виктория Таран (фото: instagram.com/ss.clu)

"Я точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужчин. Она не касалась женщин, которые имеют мужчин-воинов. Девушки, я очень прошу прощения перед вами. Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать".

"Потому что она задевает чувства каждой из вас. Далее буду ответственнее относиться к материалу, который я пишу",- заявила Виктория.

Недавно дочь известного композитора вспомнила реакцию семьи на оскверненную "Кварталом 95" песню ее отца.

Также художница Морозюк отреагировала на скандал вокруг жениха Гринкевича и его отца-коррупционера.

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Да ВінчіАліна Михайлова