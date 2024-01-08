Українська комікеса оскандалилась недолугим "жартом" про вдів: наречена загиблого Да Вінчі відреагувала

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Так, учасниця гумористичного шоу поцікавилася у своєї співбесідниці, чи знає вона, як називають щасливих жінок з грошима. Після чого сама ж дала відповідь: "Вдови".

Цей епізод з’явився на сторінці "Столичного стендапу" в Instagram.

Дивний жарт обурив наречену загиблого Да Вінчі Михайлову. Вона опублікувала фрагмент сценки у своїх соцмережах і звернулася до спільноти стендаперів.

Аліна Михайлова відреагувала на жарт (фото: instagram.com/alishamisha)

"Ви та ваші тьолки - бруд і гниль, яка має отримати абсолютний кенселінг в суспільстві, а ще й до цього - розбиті є*ушатні. Зі своїми вибаченнями ви можете взятися за руки та піти на*уй. А тисячам українських вдів, осиротілих дітей та матерів - ви сьогодні плюнули в обличчя", - написала вона.

Зазначимо, що пізніше Таран попросила вибачення за жарт, мовляв, його неправильно зрозуміли, а "Столичний стендап" зробив репост дівчини, зазначивши, що її думка не відображає позицію стендап-клубу.

"Столичний стендап" вибачилися (фото: instagram.com/ss.clu)

"Вікторія не є нашим резидентом. Шоу "Алкоміки" виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його в нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні. Просимо вибачення", - відповіли у "Столичного стендапі".

Згодом спільнота оприлюднила вибачення комікеси.

Вікторія Таран (фото: instagram.com/ss.clu)

"Я точно не хотіла насміхатися над жінками, які втратили своїх чоловіків. Він не стосувався жінок, які мають чоловіків-воїнів. Дівчата, я дуже прошу вибачення перед вами. Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати".

"Тому що він зачіпає почуття кожної з вас. Далі буду відповідальніше ставитися до матеріалу, який я пишу",- заявила Вікторія.