Дочь известного композитора вспомнила реакцию семьи на оскверненную "Кварталом 95" песню ее отца

Дочь певца и композитора Вячеслава Хурсенко, песню которого использовали в программе "Новогоднего вечернего квартала" для одного из своих номеров, рассказала о реакции семьи исполнителя на инцидент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Марии Хурсенко для OBOZ.UA.

Как семья Хурсенко отреагировала на переделанную песню "Соколята"

По словам Марии, об использовании песни своего отца она узнала от его товарища, который смотрел "кварталовцев" в новогоднюю ночь.

Затем об этом номере узнала мама девушки - жена композитора.

"Квартал 95" использовал песню "Соколята" (фото: скриншот с видео)

"Мама решила сама пересмотреть программу, а потом позвонила мне со словами: "Я в шоке". Я нашла то выступление, однако не смогла до конца досмотреть музыкальный номер. А потом выставила сообщение в соцсети", - рассказала Мария о первой реакции.

На следующий день родственница певца была готова отстаивать права отца.

Отметим, что "95-й квартал" не нарушил имущественные права Марии. Актеры имели право на использование "Соколят" без разрешения правообладателей для создания пародии, но автора они не указали.

"На следующий день я перезвонила в агентство, которое занимается нашими авторскими правами, изложила суть дела. Мы с ними сотрудничаем давно - еще мой папа заключал договоры.

"Юристы сейчас работают над этим делом. Из "Квартала" никто мне не писал и не звонил", - подытожила девушка.

Что предшествовало скандалу

Дочь Вячеслава Хурсенко заявила о нарушении авторских прав после того, как в программе "Новогодний вечерний квартал" для сценки "Песня от жены пса Патрона" перепели произведение ее отца "Соколята".

Так, Мария Хурсенко сказала, что не давала разрешения на использование этой песни.

"Как можно было додуматься совместить такое с историческим произведением. Столько негативных отзывов об этом незаконном использовании я получила, что всех теперь будет интересовать дальнейшее развертывание событий", - говорится в ее публикации.

В программе певица Laliko от имени "жены пса Патрона" пела о том, как она, мол, разочарована его популярностью.