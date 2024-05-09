Украинская дизайнер сообщила, что ее любимого похитила полиция: подробности скандала
Украинская дизайнер конопляной одежды, учительница по йоге и автор практики "Диалог с телом" Дженнифер-Ирен Товт, известная под псевдо "Баба Жива" (Baba Jiva), рассказала скандальную историю - ее любимого похитила полиция.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию девушки в Instagram рассказывает, что известно об этой истории.
Что известно о похищении мужчины
Согласно обнародованной в публикации информации, любимого мужчину дизайнера Сергея "задержала полиция и повезла в Рахов для установления личности".
В опубликованном видео девушка подчеркнула: "7 мая 2024 года моего любимого похитила полиция".
Публикация девушки (скриншот: instagram.com/baba_jiva)
"Он вышел в магазин, после чего позвонил мне и сказал, что его забрала полиция и везет в Рахов. После пяти часов молчания я позвонила и не смогла с ним связаться, потому что телефон был выключен", - рассказала Дженнифер-Ирэн.
По ее словам, еще после трех часов мужчина ей позвонил "и сказал, что его засунули в красный бус неизвестные люди и куда-то везут".
"Потом я слышала, как его бьют, и связь оборвалась. Что происходит? Почему полиция похищает людей? И вообще, что с этим делать?" - подытожила Товт.
9 мая девушка опубликовала еще один пост, в котором обратилась ко всем украинцам.
"Народ Украины. В нашем государстве творится страшный беспредел. Наш главный враг находится внутри страны и только мы можем его остановить. По всей Украине поднялась волна незаконных задержаний и похищений мужчин. Не молчите! Пишите заявления в полицию. Делайте огласку в соцсетях. Заявляйте об этом на весь мир", - подчеркнула дизайнер.
Вторая публикация девушки (скриншот: instagram.com/baba_jiva)
В подписи к опубликованному видеообращению, Ирэн добавила: "Нам нужно об этом кричать из каждого угла и писать, писать и еще раз писать заявления о похищении, избиении и насилии над нашими мужчинами".
"Полиция в сговоре с ТЦКашниками... Похищают мужчин и получают за это деньги. Те, кто обучен военному делу, вылавливают обычных людей и силой заставляют их подписывать документы. Моего любимого тоже похитили и я не буду об этом молчать!!!" - написала она.
Реакция подписчиков в соцсети
Следует отметить, что это уже далеко не первая история, когда украинских мужчин "закрывают неизвестные" (особенно на западе Украины).
Из разных историй в социальных сетях "вырисовывается" некая схема:
- работники ТЦК (или же полиция) задерживают военнообязанных мужчин где угодно (при проверке документов на блокпостах или даже просто на улицах)
- силой везут в ТЦК (чтобы те подписали документы о прохождении военной службы)
- насильно удерживают их в течение определенного времени (некоторые даже жалуются на побои)
- и затем либо отправляют на прохождение ВЛК, либо же вывозят "на границу" с соседней страной, чтобы их задержали пограничники за якобы "попытку незаконно пересечь границу и бежать из Украины"
Подписчики Baba Jiva также выразили свое возмущение насчет ситуации, которая сложилась сейчас в Украине (некоторые из них даже поделились собственным "горьким опытом"):
- "Вы что, действительно теперь будет таким образом отправлять наших мужчин на в...ну??? Что с этим делать?.. Вопрос открыт..."
- "Главное ничего не подписывать. Сам побывал в их лапах еще в начале войны. Думаю, они так и будут делать, пока народ не взбунтуется"
- "На Закарпатье 70 водителей выкрали прямо из фур. Машины с грузом остались на обочине"
- "К сожалению у нас новая Северная Корея... Держитесь"
- "Контракты с ними нельзя подписывать"
- "Пи**расы *ля! Сил нет! Какая в сра*ку независимая Украина? Какая свобода слова? Мы с рашки ржали, что их на улицах ловят, а сами что? Такие же самые"
- "Держись. Все будет хорошо. Меня возили полтора суток, а потом отпустили. Пусть только даже по принуждению ничего нигде не подписывает"
- "Тупо геноцид"
- "Пока все не начнут говорить и действовать - богатые и депутаты... так и будут вести себя! Полицию на фронт - пусть там рашку воруют!!"
- "Это, конечно, жесть. И я вам и вашему мужчине очень сочувствую. Но ведь об этом уже давно говорят, снимают видео... Но пока каждого не коснется, все молчат, так и работает эта система. Может, раньше надо было об этом говорить и объединяться, но нет... Мой дом с краю в этих случаях не работает"
- "Об этом нельзя молчать"
- "Срочно обращайтесь к адвокатам! Это в случае, если ваш муж не собирался воевать. Я своего уже похоронила, к сожалению"
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львовской области пьяные работники ТЦК "закрыли" волонтера и чуть не избили женщину.
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