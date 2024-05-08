Известного футболиста забрали в ТЦК прямо с вокзала. Чемпионат на грани срыва

В Закарпатской области 7 мая на вокзале сотрудники местного ТЦК остановили и доставили в военкомат футболиста Николая Сираша из ФК "Хуст", который играет в Первой лиге. Связь со спортсменом до сих пор отсутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу футбольной команды "Хуст".

Что известно об инциденте

В заявлении говорится, что 25-летнего футболиста не имели права задерживать, ведь закон о мобилизации еще не вступил в силу.

Фото: Николай Сираш (facebook.com/football.khust)

Также в ФК сообщил, что другие команды лиги отказываются приезжать к ним из-за действий местного ТЦК.

"В нашем городе долгое время не было футбола. Вновь ФК "Хуст" смог за 5 лет выиграть первенство Закарпатья, успешно дебютировать в профессиональном футболе, получив право представлять Закарпатье в Первой лиге Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что в клубе активно занимается 130 детей всех возрастов. Он существует исключительно за счет средств неравнодушных меценатов.

Однако сегодня футболистам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК.

"Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых примут участие три клуба?" - добавили представители клуба.

"Хуст" надеется, что руководство украинского футбола поможет разобраться в этой ситуации.

К тому же призвали отреагировать на ситуацию главу УАФ Андрея Шевченко, главу ПФЛ Александра Каденко, главу областной военной администрации Виктора Микити и главу ЗАФ Ивана Дурана.

"Внешний враг стремится уничтожить нас, наш язык, культуру, спорт. Помогите спасти украинский футбол", - подытожили в клубе.

Фото: Николай Сираш (facebook.com/football.khust)

Кто такой Николай Сираш

Николай подписал контракт с "Хустом" в начале этого года. Он играет на позиции полузащитника.

Сираш воспитанник черниговского футбола.

Свой профессиональный путь начал в 2017 году в клубе "Олимп". Также выступал за ряд украинских клубов, среди которых именита кропивницкая "Зирка", "Кудровка" и ФК "Чернигов".