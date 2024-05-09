Українська дизайнерка повідомила, що її коханого викрала поліція: подробиці скандалу

Українська дизайнерка конопляного одягу, вчителька з йоги та авторка практики "Діалог з тілом" Дженніфер-Ірен Товт, знана під псевдо "Баба Жива" (Baba Jiva), розповіла скандальну історію - її коханого викрала поліція.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дівчини в Instagram розповідає, що відомо про цю історію.

Що відомо про викрадення чоловіка

Згідно з оприлюдненою в дописі інформацією, коханого дизайнерки Сергія "затримала поліція та повезла в Рахів для встановлення особи".

В опублікованому відео дівчина наголосила: "7 травня 2024 року мого коханого викрала поліція".

Допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)

"Він вийшов до магазину, після чого зателефонував мені та сказав, що його забрала поліція і везе в Рахів. Після п'яти годин мовчання я зателефонувала і не змогла з ним зв'язатися, тому що телефон був вимкнений", - розповіла Дженніфер-Ірен.

За її словами, ще після трьох годин чоловік їй зателефонував "і сказав, що його засунули в червоний бус невідомі люди та кудись везуть".

"Потім я чула, як його б'ють, і зв'язок обірвався. Що відбувається? Чому поліція викрадає людей? І, взагалі, що з цим робити?" - підсумувала Товт.

9 травня дівчина опублікувала ще один допис, в якому звернулась до всіх українців.

"Народе України. В нашій державі коїться страшне беззаконня. Наш головний ворог знаходиться всередині країни і тільки ми можемо його зупинити. По всій Україні піднялася хвиля незаконних затримань та викрадень чоловіків. Не мовчіть! Пишіть заяви у поліцію. Робіть розголос у соцмережах. Заявляйте про це на весь світ", - наголосила дизайнерка.

Другий допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)

У підписі до опублікованого відеозвернення, Ірен додала: "Нам треба про це кричати з кожного кутка й писати, писати та ще раз писати заяви про викрадення, побиття та насилля над нашими чоловіками".

"Поліція в змові з ТЦКашниками... Викрадають чоловіків і отримують за це гроші. Ті хто навчені військової справи виловлюють звичайних людей і силою заставляють їх підписувати документи. Мого коханого теж викрали і я не буду про це мовчати!!!" - написала вона.

Реакція підписників у соцмережі

Варто зауважити, що це вже далеко не перша історія, коли українських чоловіків "закривають невідомі" (особливо на заході України).

З різних історій у соціальних мережах "вимальовується" така собі схема:

працівники ТЦК (або ж поліція) затримують військовозобов'язаних чоловіків деінде (під час перевірки документів на блокпостах або ж навіть просто на вулицях)

силоміць везуть до ТЦК (щоб ті підписали документи щодо проходження військової служби)

насильно утримують їх впродовж певного часу (дехто навіть скаржиться на побої)

і потім або відправляють на проходження ВЛК, або ж вивозять "до кордону" з сусідньої країною, щоб їх затримали прикордонники за буцімто "спробу незаконно перетнути кордон і втекти з України"

Підписники Baba Jiva також висловили своє обурення щодо ситуації, яка склалась нині в Україні (дехто з них навіть поділився власним "гірким досвідом"):