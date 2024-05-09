Українська дизайнерка повідомила, що її коханого викрала поліція: подробиці скандалу
Українська дизайнерка конопляного одягу, вчителька з йоги та авторка практики "Діалог з тілом" Дженніфер-Ірен Товт, знана під псевдо "Баба Жива" (Baba Jiva), розповіла скандальну історію - її коханого викрала поліція.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дівчини в Instagram розповідає, що відомо про цю історію.
Що відомо про викрадення чоловіка
Згідно з оприлюдненою в дописі інформацією, коханого дизайнерки Сергія "затримала поліція та повезла в Рахів для встановлення особи".
В опублікованому відео дівчина наголосила: "7 травня 2024 року мого коханого викрала поліція".
Допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)
"Він вийшов до магазину, після чого зателефонував мені та сказав, що його забрала поліція і везе в Рахів. Після п'яти годин мовчання я зателефонувала і не змогла з ним зв'язатися, тому що телефон був вимкнений", - розповіла Дженніфер-Ірен.
За її словами, ще після трьох годин чоловік їй зателефонував "і сказав, що його засунули в червоний бус невідомі люди та кудись везуть".
"Потім я чула, як його б'ють, і зв'язок обірвався. Що відбувається? Чому поліція викрадає людей? І, взагалі, що з цим робити?" - підсумувала Товт.
9 травня дівчина опублікувала ще один допис, в якому звернулась до всіх українців.
"Народе України. В нашій державі коїться страшне беззаконня. Наш головний ворог знаходиться всередині країни і тільки ми можемо його зупинити. По всій Україні піднялася хвиля незаконних затримань та викрадень чоловіків. Не мовчіть! Пишіть заяви у поліцію. Робіть розголос у соцмережах. Заявляйте про це на весь світ", - наголосила дизайнерка.
Другий допис дівчини (скріншот: instagram.com/baba_jiva)
У підписі до опублікованого відеозвернення, Ірен додала: "Нам треба про це кричати з кожного кутка й писати, писати та ще раз писати заяви про викрадення, побиття та насилля над нашими чоловіками".
"Поліція в змові з ТЦКашниками... Викрадають чоловіків і отримують за це гроші. Ті хто навчені військової справи виловлюють звичайних людей і силою заставляють їх підписувати документи. Мого коханого теж викрали і я не буду про це мовчати!!!" - написала вона.
Реакція підписників у соцмережі
Варто зауважити, що це вже далеко не перша історія, коли українських чоловіків "закривають невідомі" (особливо на заході України).
З різних історій у соціальних мережах "вимальовується" така собі схема:
- працівники ТЦК (або ж поліція) затримують військовозобов'язаних чоловіків деінде (під час перевірки документів на блокпостах або ж навіть просто на вулицях)
- силоміць везуть до ТЦК (щоб ті підписали документи щодо проходження військової служби)
- насильно утримують їх впродовж певного часу (дехто навіть скаржиться на побої)
- і потім або відправляють на проходження ВЛК, або ж вивозять "до кордону" з сусідньої країною, щоб їх затримали прикордонники за буцімто "спробу незаконно перетнути кордон і втекти з України"
Підписники Baba Jiva також висловили своє обурення щодо ситуації, яка склалась нині в Україні (дехто з них навіть поділився власним "гірким досвідом"):
- "Ви що, справді тепер буде таким чином відправляти наших чоловіків на в...у??? Що з цим робити?.. Питання відкрите..."
- "Головне нічого не підписувати. Сам побував у їхніх лапах ще на початку війни. Думаю вони так і будуть робити, доки народ не збунтується"
- "На Закарпатті 70 водіїв викрали прямо з фур. Машини з вантажем залишилися на узбіччі"
- "На жаль у нас нова Північна Корея... Тримайтесь"
- "Контракти з ними не можна підписувати"
- "Пі**раси *ля! Сил нема! Яка в сра*у незалежна Україна? Яка свобода слова? Ми з рашки ржали, що їх на вулицях ловлять, а самі що? Такі самісінькі"
- "Тримайся. Все буде добре. Мене возили півтори доби, а потім відпустили. Хай тільки навіть під примусом нічого ніде не підписує"
- "Тупо геноцид"
- "Поки всі не почнуть говорити й діяти - багаті та депутати... так і будуть поводитись!! Поліцію на фронт - нехай там рашку крадуть!!"
- "Це, звісно, жесть. І я вам і вашому чоловікові дуже співчуваю. Але ж про це вже давно говорять, знімають відео... Але допоки кожного не торкнеться, то всі мовчать, так і працює ця система. Може, раніше треба було про це говорити і об'єднуватися, але ні... Моя хата з краю у цих випадках не працює"
- "Про це не можна мовчати"
- "Терміново звертайтесь до адвокатів! Це у випадку, якщо ваш чоловік не збирався воювати. Я свого вже поховала, на жаль"
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Львівщині п'яні працівники ТЦК "закрили" волонтера і ледь не побили жінку.
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