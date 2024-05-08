ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ о скандале с задержанием футболиста ТЦК: странно ставить футбол над защитой страны

Хуст, Среда 08 мая 2024 12:09
UA EN RU
ВСУ о скандале с задержанием футболиста ТЦК: странно ставить футбол над защитой страны Фото: ВСУ отреагировали на задержание работниками ТЦК футболиста из Закарпатья (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Вооруженных силах Украины отреагировали на скандал с задержанием работниками ТЦК футболиста закарпатского ФК "Хуст", подчеркнув, что защита страны является самым главным приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Telegram.

В ОК "Запад" напомнили, что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Поэтому, если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать мобилизации.

При этом в ВСУ заявили, что "болеют за украинский футбол, но защиту Украины ставят на первое место".

"В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, являются странными попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны ", - говорится в заявлении.

Скандал с задержанием футболиста

Напомним, футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали сотрудники территориального центра комплектования 7 мая прямо на городском вокзале.

Его доставили в военкомат, на момент задержания мужчине исполнилось 25 лет. В ФК утверждают, что пока не могут выйти на связь с футболистом.

При этом закарпатская команда "Хуст" обвинила Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу, напомнив, что некоторым клубам предоставили бронирование от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатье Закарпатская область ТЦК Мобилизация в Украине Футболисты
NEWS
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
РФ запустила по Украине более 70 ракет и дронов: сколько целей удалось сбить
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену